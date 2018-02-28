Представители Молодежной администрации города Гусева обратились в адрес главы администрации МО «Гусевский городской округ» Евгения Михайлова с просьбой организовать в городе открытый каток. Об этом рассказали пресс-служба администрации Гусевского городского округа.
В минувший понедельник Евгений Михайлов совместно со своими заместителями и руководителями городских служб провел выездное совещание, на котором было принято решение залить водой многофункциональную спортивную площадку на территории ФОКа.
Сегодня лед полностью застыл, и активные гусевцы уже проверяют его на прочность.
А для того чтобы кататься было веселей Молодежная администрация города Гусева совместно с отделом молодежной политики и подростково-молодежным клубом МАУ «ГДК» провели для всех желающих флешмоб на открытом катке. Под зажигательную музыку на льду была организована массовая танцевальная зарядка и различные конкурсы.
И пока весна полностью не вступит в свои права и на улице не начнется потепление, жители и гости нашего города могут в любое время прийти на каток. Вход бесплатный, площадка освещается до 22.00, играет музыка. Коньки можно взять в прокат в Физкультурно-оздоровительном комплексе.
Активные Гусевцы уже опробовали на прочность каток под открытым небом
28 февраля 2018, 19:08
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