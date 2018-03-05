Калининграде Военное следственное управление СКР по Балтийскому флоту по итогам работы за 2017 год заняло первое место в системе военных следственных органов СКР.
Входящему в его состав военному следственному отделу СК по Гусевскому гарнизону присуждено первое место среди военных следственных отделов гарнизонного звена, пишет информационное агентство «Message RU», ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Высокого результата удалось добиться благодаря успешному расследованию 360 преступлений, 42 из которых тяжкие и особо тяжкие. В 2017 году военные следователи окончили 51 уголовное дело коррупционной направленности, 77 коррупционных преступлений, связанных с получением взяток должностными лицами Минобороны России, направлены в суд. Это при том, что количество коррупционных преступлений на Балтийском флоте в 2017 году количество коррупционных преступлений возросло в 2,7 раза — с 42 в 2016 году до 113.
«Казарменный мордобой» себя изжил, а на его смену пришли более изощрённые экономические преступления, совершаемые, как правило, должностными лицами Минобороны России. 70% от уголовных дел, находящихся в производстве военных следователей, составляют уголовные дела коррупционной и экономической направленности.
При этом необходимо иметь ввиду, что военным следователям подследственны преступления всех военнослужащих Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, Национальной гвардии, МЧС России, которые проходят военную службу на территории Калининградской области.
Военно следственный отдел СК по Гусевскому гарнизону признан лучшим
5 марта 2018, 22:31
Следственный комитет
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