Сегодня на городской площади города Гусева прошла Молодежная акция, посвящённая Международному женскому дню 8 марта. Об этом рассказала Молодежная администрация города.
Члены Молодёжной администрации совместно с активистами Молодежного актива поздравляли прекрасную половину жителей нашего города с предстоящим женским днем.
Гусевская молодёжь поздравила прекрасную половину жителей города с предстоящим женским днем
6 марта 2018, 19:33
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