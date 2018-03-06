Магазин «Двери» на Красноармейской
/ / / Гусевская молодёжь поздравила прекрасную половину жителей города с предстоящим женским днем
Информационный сайт города Гусева

Гусевская молодёжь поздравила прекрасную половину жителей города с предстоящим женским днем

6 марта 2018, 19:33
Гусевская молодёжь поздравила прекрасную половину жителей города с предстоящим женским днем
Сегодня на городской площади города Гусева прошла Молодежная акция, посвящённая Международному женскому дню 8 марта. Об этом рассказала Молодежная администрация города.

Члены Молодёжной администрации совместно с активистами Молодежного актива поздравляли прекрасную половину жителей нашего города с предстоящим женским днем.
молодёжь молодёжное правительство 8 марта молодежный актив
273 просмотра
0
Другие новости по теме
В Гусеве прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага
В Гусеве прошла патриотическая акция, посвященная Дню Государственного флага
Гусев присоединился к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Гусев присоединился к ежегодной всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
21 января на центральной площади прошла акция посвященная Международному Дню Объятий
21 января на центральной площади прошла акция посвященная Международному Дню Объятий
22 августа на площадке возле кинотеатра «МИР» была организована молодежная Акция
22 августа на площадке возле кинотеатра «МИР» была организована молодежная Акция

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарный кабинет «Айболит»