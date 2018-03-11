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Вблизи избирательных участков будут продавать продукты по социальным ценам
11 марта 2018, 15:39
выборы
18 марта с 11:00 до 16:00 вблизи избирательных участков будет организована торговля товарами по социальным ценам.
В перечне товаров указано следующее:
- Крупа гречневая (900 гр.) — 20 рублей
- Сахар (900 гр.) — 25 рублей
- Килька в томатном соусе (240 гр.) — 25 рублей
- Шпроты в масле (160 гр.) — 40 рублей
- Макароны (600 гр.) — 20 рублей
- Тушенка говядина (325 гр.) — 35 рублей
- Тушенка свинина (325 гр.) — 35 рублей
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