/ / / Вблизи избирательных участков будут продавать продукты по социальным ценам

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18 марта с 11:00 до 16:00 вблизи избирательных участков будет организована торговля товарами по социальным ценам.В перечне товаров указано следующее:

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