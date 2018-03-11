Магазин «Двери» на Красноармейской
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Информационный сайт города Гусева

Вблизи избирательных участков будут продавать продукты по социальным ценам

11 марта 2018, 15:39
18 марта с 11:00 до 16:00 вблизи избирательных участков будет организована торговля товарами по социальным ценам.

В перечне товаров указано следующее:

  • Крупа гречневая (900 гр.) — 20 рублей
  • Сахар (900 гр.) — 25 рублей
  • Килька в томатном соусе (240 гр.) — 25 рублей
  • Шпроты в масле (160 гр.) — 40 рублей
  • Макароны (600 гр.) — 20 рублей
  • Тушенка говядина (325 гр.) — 35 рублей
  • Тушенка свинина (325 гр.) — 35 рублей
выборы
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Зритель
# 1Зритель
Это даже читать отвратительно..
Вчера, 16:21   ЦитироватьОтветить12
никулин
# 2никулин
дрожжей в наборе не хватает
Вчера, 16:37   ЦитироватьОтветить2
.
# 3.
В следующий раз, если будут проводиться, похоже будут бесплатно по домам развозить...
Вчера, 16:59   ЦитироватьОтветить2
Гость змей
# 4Гость змей
Позор нашей гнилой власти. Возвращаемся в 90 года !
Вчера, 17:02   ЦитироватьОтветить8
за новую власть
# 5за новую власть
хахахахахахахахахах товары по таким ценам , что бы за кого голосовали ???????????
Вчера, 17:27   ЦитироватьОтветить2
бдв
# 6бдв
Ну наконец то , своими действиями , власть призналась в бедности народа ! А то в телевизоре всё замечательно ..... Как то противно .....подачка с барского стола ..... Должны быть не цены социальные , Государство - СОЦИАЛЬНОЕ .
Вчера, 17:47   ЦитироватьОтветить10
Житель
# 7Житель
И поверьте....будут очереди....ужас какой...
Вчера, 18:27   ЦитироватьОтветить4
Гость Андрей
# 8Гость Андрей
Пытаются хоть как-то народ на выборы завлечь, потому что некоторые несостоявшиеся кандидаты с уголовным прошлым активно пропагандируют байкот выборов. Им выгодно, чтобы явка была минимальная.
Вчера, 18:50   ЦитироватьОтветить2
Гость Пётр
# 9Гость Пётр
Какая-то чушь, если честно. Во-первых, это не "социальные" цены, а вполне стандартные. Во-вторых, где это сфотографировано (так крупно) и почему это размещено в интернете? Те, кому такие товары реально могут быть нужны, вряд ли сидят в интернете.
Всё меньше и меньше доверяю новостям в интернете, они уже покруче федеральных порой брешут.
Вчера, 20:30   ЦитироватьОтветить1
I am hungry
# 10I am hungry
а просто прийти купить это без захода на участок можно или это такая мотивация для его посещения?
Вчера, 20:34   ЦитироватьОтветить1
Admin
# 11Admin
Цитата: Гость Пётр
Во-вторых, где это сфотографировано (так крупно) и почему это размещено в интернете?

Подобное разносят по домам с приглашением на выборы. Сфотографировано мною. Опубликовал, потому что стараюсь размещать всё то, что мне кажется интересным.
Вчера, 21:10   ЦитироватьОтветить6
Я
# 12Я
Вот мне интересно в проклятых США, которых крыса обещает разбомбить, также зазывают выборщиков на выборы?
Вчера, 21:42   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 13Гость Андрей
Гость Пётр, Это в почтовых ящиках вместе с приглашением на выборы и рекламным листком розыгрыша призов в ФОКе 18 марта в 19 часов.
Вчера, 22:35   ЦитироватьОтветить1
Гость Андрей
# 14Гость Андрей
И не забудьте про концерты возле избирательных участков для поднятия "боевого духа"концерт
Вчера, 22:40   ЦитироватьОтветить1
Гость Ирина
# 15Гость Ирина
Гость Пётр,
По домам всем разносили такую рекламу....ПОЗОРИЩЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.....
Вчера, 22:52   ЦитироватьОтветить1
пятый социальный элемент
# 16пятый социальный элемент
дык поди ента продукция токмо по пенсионным удостоверениям)) сахер 25 целковых карбованца,ассоциальный элемент для самогону то затарится по самое небалуйся,товар то неликвидный и цены не социальные-вон оптовики ничего продать не могут-вот и скинули ента на выборы
Вчера, 22:59   ЦитироватьОтветить1
Вольдемар
# 17Вольдемар
Как по мне, так ничего плохого в этом нет. Также нет ничего плохого в том, что рядом с избирательными участками будут проходить концертные программы. Никто ведь голосовать не заставляет, не агитирует в пользу какого-то кандидата. Не хочешь, не голосуй. А если кто-то проголосует благодаря этим мероприятиям, то это только плюс. Наверняка регионы, муниципалитеты получат что нибудь за хорошую явку. Да и результат будет оптимальнее.
Вчера, 23:36   ЦитироватьОтветить0
Конь в пальто
# 18Конь в пальто
Не верится,что такое возможно в наше время. Зато верится,что нам сегодня принесли приглашения на выборы. Когда уже и почтальон,и работник их записали моих не ходячих родителей.Обещали прийти на дом с урной. Сегодня уже сказали,что нужно какое-то заявление особенное от них. Так придите в квартиру и дайте бланки эти. Какой-то маразм.
Вчера, 23:47   ЦитироватьОтветить0

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