/ / / В Городской администрации рассмотрели предложения населения по благоустройству города

Сегодня в актовом зале администрации состоялось заседание общественной комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий МКД и общественных территорий муниципального образования «Гусевский городской округ». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
На заседании были подведены итоги приема предложений от населения по мероприятиям благоустройства центра города Гусева как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградская область) и определен перечень мероприятий, предполагаемых к реализации в рамках проекта на соответствующей территории.
Со 2 по 15 марта 2018 года жители округа выбирали, что необходимо сделать для благоустройства центра города Гусева. Ознакомитmся с проектом, проголосовать за предложенные мероприятия и оставить свои комментарии можно было в МФЦ по адресу: ул. Советская, 6, в Гусевском политехническом техникуме, в Гусевском агропромышленном колледже, в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева», в МАОУ «СОШ № 3», в МОУ «СОШ № 5», в фойе Физкультурно-оздоровительного комплекса поул. Школьная, 1, а также в торговых сетях «Семья», «Сити» и «Восток», где были установлены специальные урны для голосования с информационными стендами по проекту и бюллетенями для голосования, а также в социальных сетях и на официальном сайте администрации МО «Гусевский городской округ».
Участие в опросе приняло 6783 человек. Больше всего голосов гусевцы отдали за такие мероприятия по благоустройству как ремонт дорог и тротуаров (72,4%), реконструкция набережной реки Писса (67,4%), зоны отдыха (64,5%), освещение (55,7%), клумбы, деревья и зеленые зоны (51,8%), лавочки (48,2%) и лодочная станция (43%).
Единогласным решением комиссии предложения жителей были приняты. Как сообщил первый заместитель главы администрации Александр Китаев, проект будет доработан с учетом пожеланий от населения и затем, представлен на общественные обсуждения.
В Городской администрации рассмотрели предложения населения по благоустройству города
15 марта 2018, 16:59
Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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