Всего с 2010 года в регионе появились 47 модульных ФАПов, 8 офисов общей врачебной практики, 1 врачебная амбулатория. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».
Елизавета Попович, корреспондент:
— В Гусевском городском округе открывается уже 5 новый ФАП, на его территории предусмотрена и парковка, и место для отдыха, а летом поставят детскую площадку.
Здание фельдшерско-акушерского пункта построено с нуля и всего за два месяца, на открытии вся Кубановка. Одним из первых увидеть ФАП удаётся Владимиру Степановичу с правнучкой Настей.
Владимир Степанович выступает добровольцем, чтобы опробовать аппарат ЭКГ. Кардиограмму теперь можно напрямую передать на кардиоцентр.
Валентина Недзельская, фельдшер:
— Да, вот по этим звукам через телефон снимает ЭКГ, в приёмном покое компьютер улавливает вот это и распечатывает.
Смотровая, приёмный покой, прививочный кабинет. Оборудование на сумму свыше полутора миллионов. Фельдшер может даже роды принять, и провести реанимацию.
Илья Баринов, заместитель председателя правительства Калининградской области:
— Обновляем все наши ФАПы, естественно, всё это будет продолжено, тем более, в послании Владимира Владимировича было сказано, что медицина должна быть доступна для всех, и, в том числе, для населённых пунктов численностью до 100 человек.
В планах руководства Гусева создание новых ФАПов в двух посёлках.
Евгений Михайлов, глава администрации Гусевского городского округа:
— Строительство новых ФАПов, современных, потому что только в новых современных условиях возможно оснащение таким самым современным оборудованием.
А помещение старого ФАПа хотят переделать в квартиру для местного фельдшера. Вице-премьеру Илье Баринову уже передали проект.
«ГТРК «Калининград»: в Гусевском городском округе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт
16 марта 2018, 10:27
фап
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