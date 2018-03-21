Результаты муниципальной выставки-конкурса «Цветы для мамы»

21 марта 2018, 17:40

Какие же цветы подарить самому близкому и родному человеку в мире − маме? Ведь так хочется, чтобы она почувствовала себя особенной, самой любимой и родной. И даже если вы точно знаете, что она обрадуется любому выбранному вами букету, все равно хочется, чтобы он был необычным и самым красивым.



20 марта 2018 г. в Городском Доме культуры состоялось торжественное награждение участников и победителей муниципальной выставки детского творчества «Цветы для мамы», на которой было представлено более 100 работ учащихся школ Гусевского городского округа, обучающихся МАУ ДО «ДЮЦ», а также кадетов Филиала ГБОУ КО КШИ «АПКМК». Надо отметить, что в этом году в выставке впервые приняли участие воспитанники детских садов нашего города.



Конкурс проводился по 2 номинациям «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство. Кроме того, были утверждены специальные номинации «Зрительских симпатий» и «Библиотечная симпатия» от МУ «Гусевское библиотечное объединение». Ребята в очередной раз проявили свою фантазию и мастерство. Каждая работа была незабываема и индивидуальна. Подарком для всех участников и гостей выставки стало выступление вокалистов Образцового вокально-хореографического ансамбля «Бубенцы» под руководством Коваль Тамары Алексеевны.



Результаты муниципальной выставки-конкурса детского творчества «Цветы для мамы 2018»



Возрастная группа 5-6 лет



Номинация «Декоративно-прикладное искусство» (объёмная композиция из бумаги)

I место — Иванова Дарья МАДОУ «Детский сад № 14» (руководитель: Можаева С. П.)

II место — Жеребило Софья МДОУ «Детский сад № 22» (руководитель: Кирюхина С. В.)

II место — Гудайтис Кира МАДОУ «Детский сад № 6» (руководитель: Гудайтис Е.Н.)

III место — Вечеркова Анастасия МАДОУ «Детский сад № 26» (руководитель: Павлова О.А.)



Номинация «Декоративно-прикладное искусство» (аппликация)

I место — Дети старшей разновозрастной группы МДОУ «Детский сад № 19» (руководитель: Марченко Е.Ю.)

II место — Коллективная работа средней группы № 5 МАДОУ «Детский сад № 6» (руководитель: Гончарик Е.В.)

II место — Круглова Полина МАДОУ «Детский сад № 6» (руководители: Менделеева И.А., Круглова И.А.)

III место — Коллективная работа Филиал МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» «СОШ в п.Маяковское» (руководитель: Соловьёва Т.Ю.)



Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Викулов Ярослав МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка» (руководитель: Старостина Н.В.)

II место — Бугаёва Александра МАДОУ «Детский сад № 11 Центр развития ребёнка» (руководитель: Старостина Н.В.)

III место — Федотов Даниил МАДОУ «Детский сад № 26» (руководитель: Лапина Т.И.)



Возрастная группа 1-3 класс



Номинация «Декоративно-прикладное искусство»

I место — Карпухина Ангелина МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Чилимцева О.А.)

I место — Бурдюг Кристина МОУ «СОШ в п.Михайлово» (руководитель: Кржесинская Н.С.)

II место — Петрачков Ян МОУ «СОШ № 5» (руководитель: Романенко Г.В.)

II место — Костина Анжелика МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Сеина А.В.)

III место — Смолякова Анфиса Филиал «МОУ СОШ № 1 СОШ в п. Маяковское» (руководитель: Ковальчук Л.А.)

III место — Соломатина Кристина МОУ «СОШ № 5» (руководитель: Романенко Г.В.)



Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Калинникова Елизавета МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Сагитова В.Р.)

I место — Евстафьев Иван МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (руководитель: Нестерова Н.А.)

II место — Ахременко Алексей МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Сагитова В.Р.)

III место — Костюченко Анна МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (руководитель: Нестерова Н.А.)



Возрастная группа 4-6 класс



Номинация «Декоративно-прикладное искусство»

I место — Коллективная работа «необыкновенный подарок» МОУ «СОШ № 5» (руководитель: Лопатина С. П.)

I место — Коллективная работа «Цветы для мамы» МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Шпилевая В.Г.)

II место — Клочков Артем МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (руководитель: Горбатенко И.С.)

II место — Коллективная работа «Цветочная поляна» МОУ «Калининская СОШ» (руководитель: Пиняскина С. А.)

III место — Петренко Надежда МОУ «Калининская СОШ»

III место — Кузнецов Владислав МОУ «СОШ № 5» (руководитель: Полякова И.В.)



Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Казарян Елизавета МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Сагитова В.Р.)

II место — Шишлова Екатерина МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Сагитова В.Р.)

III место — Ажибеков Карим Филиал «МОУ СОШ № 1 «СОШ в п. Маяковское» (руководитель: Халява Н.В.)

III место — Вайткевич Ольга Филиал «МОУ СОШ № 1 «СОШ в п. Маяковское» (руководитель: Халява Н.В.)



Возрастная группа 7-9 класс



Номинация ««Декоративно-прикладное искусство»

I место — Коллективная работа «Весеннее настроение» МОУ «СОШ № 5» (руководитель: Лопатина С. П.)

II место — Ульянов Глеб Филиал ГБОУ КО КШИ «АПКМК» г. Гусев (руководитель: Тарасенко О.В.)

II место — Пономарчук Анастасия МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Кригер А.В.)

III место — Чернышева Эмилия МОУ «СОШ в п.Михайлово» (руководитель: Тюрина Н.А.)



Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Авдеева Виолетта МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Сагитова В.Р.)

I место — Малюткина Екатерина МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (руководитель: Арзютова Н.В.)

II место — Могилевцева Екатерина МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Сагитова В.Р.)

III место — Иванова Ангелина МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (руководитель: Арзютова Н.В.)



Возрастная группа 10-11 класс



Номинация ««Декоративно-прикладное искусство»

I место — Молдан Кирилл МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Кригер А.В.)



Номинация «Изобразительное искусство»

I место — Мелихова Арина МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Сагитова В.Р., Мелихова Е.И.)

II место — Егорычева Елизавета МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Сагитова В.Р.)

III место — Мелихова Арина МАОУ «СОШ № 3» (руководитель: Батясова М.А., Мелихова Е.И.)



Номинация «Зрительских симпатий»

Егорычева Елизавета МАУ ДО «ДЮЦ» (руководитель: Сагитова В.Р.)



Номинация «Библиотечная симпатия»

Кучер Наталья МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» (руководитель: Кирсанова В.А.)



Дорогие ребята, спасибо вам за участие в выставке-конкурсе, за то, что удивительной красоты цветы украшали Дом культуры. Поздравляем победителей! Желаем творческих успехов и новых побед!

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