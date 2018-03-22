Накануне в Гусеве появились обновлённые туристические щиты. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».
Красочный дизайн, дополненный восемнадцатью фотографиями привлекательных объектов и картой-схемой города позволят туристам легко сориентироваться и выбрать для себя понравившийся пешеходный, велосипедный или автомобильный маршрут.
Проект реновации туристических щитов администрация округа реализовала совместно с холдингом GS Group. Помимо уже имеющихся, новые щиты появятся в Грэсовском лесу и на территории Технополиса.
В Гусеве обновили туристические щиты
22 марта 2018, 12:54
туризм
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