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В Гусеве обновили туристические щиты

22 марта 2018, 12:54
В Гусеве обновили туристические щиты
Накануне в Гусеве появились обновлённые туристические щиты. Информацию об этом разместила группа «ГУСЕВ HD».

Красочный дизайн, дополненный восемнадцатью фотографиями привлекательных объектов и картой-схемой города позволят туристам легко сориентироваться и выбрать для себя понравившийся пешеходный, велосипедный или автомобильный маршрут.

Проект реновации туристических щитов администрация округа реализовала совместно с холдингом GS Group. Помимо уже имеющихся, новые щиты появятся в Грэсовском лесу и на территории Технополиса.
туризм
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