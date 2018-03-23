Администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» совместно с холдингом GS Group разработали новые макеты туристических щитов. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Теперь гости и туристы, посетившие Гусев, смогут получить необходимую информацию о достопримечательностях нашего города, узнать свое месторасположение и выбрать понравившийся пешеходный, велосипедный или автомобильный маршрут с помощью 18-ти ярких информационных щитов, которые недавно были обновлены по всему городу. На каждом туристическом щите, помимо удобной карты-схемы, есть интересная информация об истории города и его достопримечательностях.
В ближайшее время новый туристический щит появится по пути маршрута «Тропа здоровья», который проходит по набережной реки Писса от Физкультурно-оздоровительного комплекса до Грэсовского леса, ставший популярным местом отдыха жителей и гостей нашего города благодаря интересным интерактивным площадкам, «философским лавочкам» и экотропе.
Также 2 новых туристических щита будут установлены на территории «Технополис GS», который также стал одним из мест притяжения у путешественников.
Для самостоятельных туристов администрацией муниципалитета разработан бесплатный аудиогид, привязанный к маршруту. Его можно легко скачать через приложение «izi.TRAVEL».
Кроме того, туристы могут воспользоваться буклетами с картой-схемой маршрутов на основе туристических щитов. Они распространяются на рецепциях гостиниц, кафе, информационных центров области, через турфирмы и на массовых региональных мероприятиях.
Туризм в Гусеве активно развивается и создается все больше мест отдыха и объектов притяжения для туристов. С появлением новых направлений для прогулок, маршруты с доступной навигацией будут развиваться и дальше.
18 туристических щитов по всему городу обновили на более яркие и информативные
23 марта 2018, 15:15туризм
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