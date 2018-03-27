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Воспитанники ДЮЦ приняли участие в турнире по спортивно-бальным танцам «Инстерданс-2018» в Черняховске

27 марта 2018, 13:54
Воспитанники ДЮЦ приняли участие в турнире по спортивно-бальным танцам «Инстерданс-2018» в Черняховске
Спортивно-бальные танцы — самый красивый вид спорта, в котором сочетаются искусство, музыкальность, утонченность и физическая подготовка танцоров.

Обучающиеся МАУ ДО «ДЮЦ» объединения «Спортивно-бальные танцы» под руководством тренера-преподавателя высшей категории Киселевой Ольги Викторовны на протяжении многих лет регулярно принимают участие и показывают высокие результаты в соревнованиях различного уровня по спортивным бальным танцам. В текущем учебном году Ольга Викторовна открыла спортивно-оздоровительную группу, в которой занимаются самые маленькие — от 5 до 7 лет. И уже 25 марта ребята приняли участие в юбилейном турнире «Инстерданс-2018», который проводился в городе Черняховск.

Первые шаги на паркете привели к достойным результатам. Так, в категории — дети 0 массовый спорт, II место заняла пара Царёв Павел и Петричиц Алевтина, также II место у пары Сидельник Иван и Армонас Джесика. В сольном выступлении отличились Судакова Варвара, которая заняла II место, и Лахина Алиса, получившая III место.

Высокий результат показали обучающиеся учебно-тренировочной группы:

I место — Ковальский Илья и Данилова Ксения, ЮI Н-5, МС
I место — Колдин Антон и Сорогина Станислава, Д2 Н
II место — Канцев Максим и Анохина Елизавета, Д2 Н-4, МС
II место — Шитиков Рамин и Иваровская Мария, Д2 Н-4, МС
II место — Танашов Андрей и Кленюшина Полина, Д2 Н-3, МС
II место — Ковальский Данила и Цюра Маша, Д2 Н-3, МС

Поздравляем ребят и их тренера-преподавателя Ольгу Викторовну Киселеву с успешным выступлением! Желаем новых побед!
ДЮЦ соревнование танцы
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