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Информационный сайт города Гусева

Гусев признан лучшим по подготовке граждан к военной службе и проведении призывной кампании

30 марта 2018, 14:15
Накануне старта весенней призывной кампании, в пятницу, 30 марта, в правительстве области прошли инструкторско-методические сборы с призывной комиссией области и призывными комиссиями муниципальных образований.

В мероприятии под руководством первого заместителя председателя областного правительства — руководителя аппарата Алексея Родина приняли участие главы администраций как председатели призывных комиссий муниципальных образований, военные комиссары муниципалитетов, руководители территориальных органов МВД России по Калининградской области.

Участники подвели итоги осеннего призыва на военную службу, определили основные задачи предстоящей весенней призывной кампании, которая начнется 1 апреля.

Военный комиссар Калининградской области Юрий Бойченко подчеркнул, что призыв граждан на военную службу в прошлом году проводился максимально открыто для общественности и средств массовой информации.

«Представителям общественных организаций была предоставлена возможность непосредственно работать в составе призывных комиссий, родителям призывников — присутствовать на заседаниях призывных комиссий, когда принимается решение в отношении их сыновей, сопровождать их к месту прохождения военной службы», — рассказал военный комиссар.

Он также отметил, что все муниципальные образования Калининградской области полностью выполнили установленную норму призыва на военную службу. Интересно, что более 120 призывников захотели воспользоваться правом, которое появилось в 2017 году после подписания Президентом РФ закона, позволяющего гражданам со средним профессиональным образованием поступать на военную службу по контракту, минуя службу по призыву.

По информации военного комиссариата области, план весенней кампании этого года — призвать на военную службу более тысячи молодых жителей нашего региона.

Сборы завершились церемонией награждения победителей конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва в 2017 году. Лучшим стал Гусевский городской округ. Вторым и третьим названы Черняховский и Багратионовский городские округа соответственно.
призывная компания военные конкурс
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Новость отредактирована Вчера, 17:34
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Пуля
# 1Пуля
Любит наш товарищ за чужой счет награды получать. ПОБЕДУ В КОНКУРСЕ ОБЕСПЕЧИЛИ КОМИССАР ГУСЕВСКИЙ ПРОШИН В.В. И НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПРИЗЫВА БЕНЬКО Г.П. ЕСЛИ БЫ НЕ ОНИ, ТО ИМЕЛ БЫ ОН БЛЕДНЫЙ ВИД ЗА СРЫВ ПРИЗЫВА.
P.S. КАК ВСЕГДА СО СВОЕЙ ДЕЖУРНОЙ УЛЫБКОЙ (НА ВСЕХ ФОТО УЛЫБАЕТСЯ). НУ А СМЕХ БЕЗ ПРИЧИНЫ ПРИЗНАК ДУРАЧИНЫ.
Вчера, 23:28   ЦитироватьОтветить0

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