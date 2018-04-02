Администрацией Гусевского городского округа разработана муниципальная программа «Очистка придорожных кюветов автомобильных дорог общего пользования местного значения и улиц в муниципальном образовании „Гусевский городской округ“ на 2018–2020 гг.».
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, реализация данной программы направлена на создание благоприятных условий проживания населения, приведения в нормативное состояния улично-дорожной сети округа, улучшения экологической обстановки, а также создания комфортных условий для движения транспортных средств.
На прошлой неделе сотрудники Управления ЖКХ и коммунальной инфраструктуры провели обследование всех придорожных кюветов на территории округа, в ходе которого были выявлены те, где необходимо осуществить очистку. Так, с учетом обращений граждан, в городе Гусеве и территориальных отделах округа в 2018 году будет произведено благоустройство канав по 74 улицам.
Опубликована схема очистки придорожных кюветов в Гусевском округе
2 апреля 2018, 15:56
Админстрация Гусевского района придорожные кюветы
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