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Информационный сайт города Гусева

По данным росстата население Гусевского округа за год уменьшилось на 12 человек

3 апреля 2018, 15:23
По данным росстата население Гусевского округа за год уменьшилось на 12 человек
По данным росстата Калининградской области на 1 января 2018 года население Гусевского городского округа составляет 37545 человек, из них 28300 человек проживают в городе.

На 1 января 2017 года численность населения Гусевского городского округа составляла 37557 человек, из них 28257 человек из города. Из чего можно наблюдать, что за год население города Гусева увеличилась на 43 человека, но в целом по округу оно уменьшилось на 12 человек.

Если сравнивать с данными за 1 января 2015 года, то население Гусевского городского округа уменьшилось за этот период на 180 человек, при этом население города Гусева уменьшилось на 211 человек.

В целом население Калининградской области за год увеличилось на 8338 человек, на данный момент оно составляет 994599 человек. Если же смотреть период за 3 года, то прирост в области составил 25655 человек.

Данные с 2015 по 2018 годы (Посмотреть онлайн) [58 Kb] (cкачиваний: 8)
росстат численность населения
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Гость Андрей
# 1Гость Андрей
Всё же "уменьшилОсь" и "увеличилОсь".
Сегодня, 19:24   ЦитироватьОтветить0
Бармалей
# 2Бармалей
А чувство такое, что наоборот тысяч 5-7 прибавилось, по сравнению с тем что лет 10 назад было.
Сегодня, 20:34   ЦитироватьОтветить0

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