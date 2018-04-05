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С 6 по 9 апреля в городе будет проводиться противоклещевая обработка мест массового отдыха

5 апреля 2018, 15:27
С 6 по 9 апреля в городе будет проводиться противоклещевая обработка мест массового отдыха
Уважаемые жители Гусевского округа!

Администрация Гусевского городского округа уведомляет, что в целях обеспечения благоприятной санитарно — эпидемиологической обстановки на территории округа в период с 6 по 9 апреля 2018 года будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка следующих территорий:

  1. Сквер «Штыковая атака»
  2. Сквер администрации
  3. Сквер Политехникума
  4. Сквер «Аллея Славы»
  5. Сквер ул. Школьная — ул. Профсоюзная
  6. У памятника Ленину
  7. У скульптуры «Лось»
  8. У памятника С. И. Гусеву
  9. Променад от ул. Школьной до ул. Советская вдоль левого берега реки Писса
  10. Кольцо на ул. Советской
  11. Разделительная полоса: ул. Московская; ул. Советская; Пр. Ленина.
  12. Пляж на реке Анграпа
  13. Грэсовский лес
  14. Променад вдоль правого берега реки Писса от Храма вех святых до пожарной части

В период обработки просим ограничить посещение указанных территорий детьми и животными.

Одними из самых опасных насекомых, переносящих тяжелые заболевания, являются клещи. Особая активность проявляется с середины весны, а пик их активности приходится на конец мая.

На сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с клещами является обработка территории с помощью специальных химических средств. Инсектицидные работы проводятся компанией ООО «Дезконтроль» в соответствии с санитарными нормами и правилами.
клещи
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