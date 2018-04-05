/ / / С 6 по 9 апреля в городе будет проводиться противоклещевая обработка мест массового отдыха

5 апреля 2018, 15:27

Сквер «Штыковая атака»

Сквер администрации

Сквер Политехникума

Сквер «Аллея Славы»

Сквер ул. Школьная — ул. Профсоюзная

У памятника Ленину

У скульптуры «Лось»

У памятника С. И. Гусеву

Променад от ул. Школьной до ул. Советская вдоль левого берега реки Писса

Кольцо на ул. Советской

Разделительная полоса: ул. Московская; ул. Советская; Пр. Ленина.

Пляж на реке Анграпа

Грэсовский лес

Променад вдоль правого берега реки Писса от Храма вех святых до пожарной части



Уважаемые жители Гусевского округа!Администрация Гусевского городского округа уведомляет, что в целях обеспечения благоприятной санитарно — эпидемиологической обстановки на территории округа в период с 6 по 9 апреля 2018 года будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка следующих территорий:Одними из самых опасных насекомых, переносящих тяжелые заболевания, являются клещи. Особая активность проявляется с середины весны, а пик их активности приходится на конец мая.На сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с клещами является обработка территории с помощью специальных химических средств. Инсектицидные работы проводятся компанией ООО «Дезконтроль» в соответствии с санитарными нормами и правилами.