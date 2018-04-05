/ / / С 6 по 9 апреля в городе будет проводиться противоклещевая обработка мест массового отдыха

Администрация Гусевского городского округа уведомляет, что в целях обеспечения благоприятной санитарно — эпидемиологической обстановки на территории округа в период с 6 по 9 апреля 2018 года будет проводиться акарицидная (противоклещевая) обработка следующих территорий:
- Сквер «Штыковая атака»
- Сквер администрации
- Сквер Политехникума
- Сквер «Аллея Славы»
- Сквер ул. Школьная — ул. Профсоюзная
- У памятника Ленину
- У скульптуры «Лось»
- У памятника С. И. Гусеву
- Променад от ул. Школьной до ул. Советская вдоль левого берега реки Писса
- Кольцо на ул. Советской
- Разделительная полоса: ул. Московская; ул. Советская; Пр. Ленина.
- Пляж на реке Анграпа
- Грэсовский лес
- Променад вдоль правого берега реки Писса от Храма вех святых до пожарной части
В период обработки просим ограничить посещение указанных территорий детьми и животными.
Одними из самых опасных насекомых, переносящих тяжелые заболевания, являются клещи. Особая активность проявляется с середины весны, а пик их активности приходится на конец мая.
На сегодняшний день одним из самых эффективных способов борьбы с клещами является обработка территории с помощью специальных химических средств. Инсектицидные работы проводятся компанией ООО «Дезконтроль» в соответствии с санитарными нормами и правилами.