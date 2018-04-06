/ / / Энергетики обещают снизить уровень шума от Маяковской ТЭС

В начале марта был осуществлен запуск Маяковской ТЭС. Однако еще во время проведения пусконаладочных работ жители левобережной части города жаловались на невероятный шум от работы станции.
Причем жалобы поступали не только в администрацию Гусевского городского округа, но и в правительство региона. Тогда руководство муниципалитета обратилось в Роспотребнадзор с просьбой произвести замеры уровня шума на границе санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС и на границе жилой застройки города Гусева. Об этом пишет «За доблестный труд».
«И управление Роспотребнадзора подтвердило нам факт постоянного и монотонного шума на границах санитарно-защитной зоны Маяковской ТЭС, — говорит глава администрации Евгений Михайлов. — Мы провели встречу с руководством Гусевского филиала ООО „Интер РАО — Инжиниринг“, где нас заверили, что после пуска ТЭС в эксплуатацию уровень шумов уменьшится».
Но даже после торжественного пуска жалобы от жителей города не прекратились. Тогда власти округа вновь обратились с требованием к энергетикам уменьшить уровень шума. На днях в муниципалитет пришел ответ, в котором ООО «Интер РАО — Инжиниринг» сообщает, что уже проведен ряд мероприятий, направленных на шумопонижение. В частности: проведены акустические испытания шумоглушителей Маяковской ТЭС и завершаются расчеты по повышению эффективности установленных шумоглушителей; ведется разработка проекта производства работ по установке дополнительных ступеней шумоглушителей на дымовые трубы; завершены работы по устройству звукопоглощающего укрытия; установлены дополнительные шумоглушители на постоянно действующих дренажах ГТУ, что позволило значительно снизить уровень шумового воздействия от газовых турбин ТЭС.
«Также энергетики заверили нас, что после окончания выполнения всего намеченного комплекса мероприятий по снижению уровня шумового воздействия, они вновь проведут повторные замеры уровня шума совместно с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области», — сказал глава администрации.
Энергетики обещают снизить уровень шума от Маяковской ТЭС
6 апреля 2018, 15:58
тэс
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