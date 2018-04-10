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Информационный сайт города Гусева

Инспектора по делам несовершеннолетних провели лекцию для кадетов о вреде курения, алкоголизма и наркомании

10 апреля 2018, 16:07
Инспектора по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Гусевский» в рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России-2018» с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения детей и подростков в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков, а также повышение уровня осведомлённости населения о последствиях потребления запрещенных веществ и об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за их незаконный оборот провели в филиале государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Калининградской области кадетской школы-интерната «Андрея Первозванного Кадетский морской корпус» г. Гусев (ГБОУ КО КШИ «АПКМК») лекцию на тему «Три врага человечества табакокурение, алкоголизм, наркомания», где кадетам рассказали о негативном воздействии пагубных привычек на организм, а также разъяснили им, какие правовые последствия влечёт табакокурение, употребление алкоголя и наркотических веществ, хранение, употребление и сбыт запрещённых веществ.

В ходе доверительной беседы со школьниками инспектора ПДН затронули тему о вреде, наносимом организму, психике употреблением алкоголя, табака и наркотиков, о недопустимости их употребления.

В завершение урока полицейские призвали кадетов вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и проводить досуг безопасно.
кадеты полиция
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