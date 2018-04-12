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Информационный сайт города Гусева

Полеты в космос, герои России, школьные будни - и все это библиотека

12 апреля 2018, 12:00
Полеты в космос, герои России, школьные будни - и все это библиотека
Очередной писательский десант высадился 11 апреля в Центральной детской библиотеке. Три непохожих между собой, но одинаково увлеченных своим делом гостя встретились с гусевскими школьниками на трех творческих площадках.

Тайны Байконура

Военный инженер Андрей Иванович Кочкин уже второй год подряд приезжает в Калининградскую область из далекого Казахстана, чтобы рассказать ребятам о своей работе на космодроме Байконур. Андрей Иванович занимается сборкой и подготовкой к старту тяжелых ракет, выносящих спутники на орбиту Земли. Он показал школьникам видеоролики о запусках ракет и космических кораблях, поведал малоизвестные факты из биографии Юрия Гагарина и интересные истории о работе российских и советских космонавтов. А также показал коллекцию значков и памятных медалей, разработкой которых занимается уже много лет.

Подвиги и книги

Полковник полиции Александр Михайлович Щеглов встретился с учащимися 9-х классов МОУ СОШ № 1, чтобы рассказать о службе в Гудермесском районе Чеченской Республики, о созданном им Музее оружия при Калининградском филиале Санкт-Петербургского университета МВД России, о книгах и сценариях, которые написаны или только пишутся. Александр Михайлович — соавтор и актер фильма о разведчиках «Звезды выше неба», автор книги-сценария «Крещенные огнем. Гудермес-95», участник литературного конкурса МВД России «Доброе слово».

Стихи под музыку

Калининградский поэт Михаил Дмитриевич Герасименко встретился с четвероклассниками в читальном зале ЦДБ. Удивительно артистичный и талантливый автор обаял ребят юмористическими и серьезными стихами о любви к животным, о школьных буднях, детских горестях и радостях. «Разбавляли» встречу музыкальные номера — Михаил Дмитриевич сыграл на баяне любимые всеми песни — «Катюша», «Голубой вагон» и другие, а ребята и педагоги с удовольствием подпевали исполнителю.

Благодарим наших гостей за интересные и познавательные встречи и снова ждем в гости!
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