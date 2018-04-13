/ / / В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»

В минувший четверг в городском Доме культуры состоялось общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области), который администрация муниципального образования «Гусевский городской округ» подготовила для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом пишет «За доблестный труд».
Напомним нашим читателям, что 16 февраля текущего года руководство муниципалитета приняло решение об участии во Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов подписал соответствующее постановление. Об этом писала не только наша газета, но и информация была размещена на официальном сайте администрации округа, а также в официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграмм.
Тогда же была создана рабочая группа для подготовки конкурсной документации. Буквально через несколько дней гусевцам и гостям города были предложены на выбор три городские территории: Исторический центр города; Городской парк по улице Школьной, 1 и Городской сквер между улицей Победы и улицей Ульяновых, которые предполагают благоустроить в рамках Всероссийского конкурса проектов создания комфортной городской среды. Также членами группы был разработан опросный лист, в котором гусевцам и гостям города предстояло поставить любой знак напротив выбранной территории.
Урны для голосования, опросные листы и плакаты с изображением предлагаемых для голосования территорий были размещены в трех городских школах, двух средне-специальных учебных заведениях, многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), четырех торговых центрах, а также в здании физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова. Гусевцы и гости города могли принять участие не только в письменном голосовании, но и проголосовать в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук и Инстаграмм.
Инициативу руководства Гусевского городского округа поддержали и депутаты Калининградской областной Думы Александр Богданов и Павел Кретов, которые приехали в Гусев, чтобы поучаствовать в голосовании. Причем, Герой России Павел Кретов приехал вместе с женой и внучкой.
«Мы очень часто бываем в Гусеве, — говорит Елена Кретова, — и в этот раз мы не упустили такую возможность. Безусловно, визитная карточка Гусева — это центр, где перекликаются и история, и современность, замечательный храм, который производит просто неизгладимое впечатление. Поэтому и проголосовали мы за эту территорию».
В первом голосовании, которое длилось десять дней, приняли участие почти три тысячи человек и более семидесяти процентов из них проголосовали за реконструкцию и благоустройство Исторического центра города.
2 марта члены общественной комиссии по рассмотрению предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Гусевского городского округа заслушали доклад членов рабочей группы по подготовке конкурсной документации о первом этапе голосования. Члены комиссии единогласно согласились с результатами голосования и выбором территории. Тогда же родилось и название проекта: «Русская Победа спасла Париж» — благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области).
В тот же день глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов подписал постановление о начале приема предложений от населения по мероприятиям благоустройства центра города Гусева. В свою очередь членами рабочей группы была разработана концепция благоустройства исторического центра и второй опросник, в котором голосующим были предложены работы, которые планировалось провести в рамках реализации проекта.
Как и в первый раз, урны для голосования, опросные листы и плакаты с изображением предлагаемых для голосования территорий были размещены в трех городских школах, двух средне-специальных учебных заведениях, многофункциональном центре «Мои документы» (МФЦ), четырех торговых центрах, а также в здании физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова. Также как и прежде проголосовать можно было и в социальных сетях.
Теперь у гусевцев и гостей города времени для выбора работ по благоустройству конкретной территории было больше — до 15 марта. В голосовании приняли участие почти семь тысяч человек. Кроме того в адрес рабочей группы поступило и немало предложений. Причем в адрес администрации округа пришли письма от представителей различных городских сообществ и общественных организаций, которые выразили слова поддержки руководству муниципалитета в стремлении сделать жизнь горожан комфортнее, а город более привлекательным для туристов и инвесторов.
Результаты проведенного опроса также были заслушаны на заседании общественной комиссии по рассмотрению предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий Гусевского городского округа. Члены комиссии единогласно приняли результаты голосования и порекомендовали продолжить работу над проектом и провести его общественное обсуждение, как того требовало положение о Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
И вот 12 апреля 2018 года в городском Доме культуры собралось более 250 горожан. Глава администрации муниципального образования «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов поблагодарил всех собравшихся граждан за активную гражданскую позицию и участие в жизни муниципалитета. Заместитель главы администрации Людмила Томина рассказала о том, почему был выбран Центр города. О новых символах города, которые появятся после реализации проекта. А главный архитектор города Дим Охрименко презентовал концепцию проекта «Русская Победа спасла Париж» благоустройство центра города Гусева, как части мемориального комплекса в память победы русской армии в Гумбинненском сражении Первой Мировой войны на территории Восточной Пруссии (Калининградской области), который будет представлен конкурсной комиссии в Москве.
«Нами при вашей непосредственной поддержке и участии была проделана большая работа, — обратился глава администрации к собравшимся в зале Дома культуры, — теперь подготовленный пакет документов и заявка будут переданы в Правительство Калининградской области, после чего будет направлен в Минстрой Российской Федерации. И уже сегодня можно говорить, что у нас есть все шансы, что Гусев может стать одним из победителей Всероссийского конкурса».
Всего же по оценкам специалистов в конкурсе могут принять участие 272 малых города, 160 из которых станут победителями.
Также Евгений Михайлов заверил всех присутствующих, что на всех этапах реализации проекта будут проводиться рабочие совещания с участием представителей городских сообществ и общественных организаций для принятия совместных решений.
Собравшиеся дружно проголосовали за принятие предложенной концепции.
«А в конце следующего года мы вместе с вами торжественно откроем Центр нашего города после глобальных изменений, которые его ждут», — резюмировал Евгений Михайлов.
Глава администрации также выразил уверенность, что после реализации намеченных планов, Гусев станет еще более привлекательным для туристов и любителей истории.
В ГДК прошло общественное обсуждение концепции проекта «Русская Победа спасла Париж»
13 апреля 2018, 00:49
Админстрация Гусевского района Создание комфортной городской среды
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