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В городской администрации под руководством Евгения Михайлова состоялся прием граждан по личным вопросам

24 апреля 2018, 19:17
В городской администрации под руководством Евгения Михайлова состоялся прием граждан по личным вопросам
Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» под руководством главы администрации Евгения Михайлова состоялся прием граждан по личным вопросам.

Основные темы обращений касались жилищно-коммунальной и социальной сфер: проведение капитального ремонта, предоставление жилого помещения, ремонт мест общего пользования в муниципальной квартире, постановка в очередь на получение жилья.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всем жителям были даны разъяснения и предложены пути решения.

По результатам личного приема граждан глава администрации Евгений Михайлов дал ряд поручений направленных на решение их вопросов.
Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов приём
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