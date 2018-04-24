Сегодня в актовом зале администрации МО «Гусевский городской округ» под руководством главы администрации Евгения Михайлова состоялся прием граждан по личным вопросам.
Основные темы обращений касались жилищно-коммунальной и социальной сфер: проведение капитального ремонта, предоставление жилого помещения, ремонт мест общего пользования в муниципальной квартире, постановка в очередь на получение жилья.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, всем жителям были даны разъяснения и предложены пути решения.
По результатам личного приема граждан глава администрации Евгений Михайлов дал ряд поручений направленных на решение их вопросов.
В городской администрации под руководством Евгения Михайлова состоялся прием граждан по личным вопросам
24 апреля 2018, 19:17
Админстрация Гусевского района Евгений Михайлов приём
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