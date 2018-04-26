/ / / Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева

Сегодня глава администрации МО «Гусевский городской округ» Евгений Михайлов подал в окружной Совет депутатов заявление с просьбой освободить его от занимаемой должности по собственному желанию.
Прошло чуть больше четырех с небольшим лет с того момента, как Евгений Михайлов возглавил администрацию нашего города. Когда 7 марта 2014 года он представлял свою программу развития муниципалитета окружным депутатам, то сказал: «В свое время Гусев поднял планку, к которой стремились остальные муниципалитеты региона. Были разработаны программы, мы старались участвовать во всех проектах. И были лидеры по многим направлениям. Приезжая в родной город, я часто слышал от жителей муниципалитета, что им сейчас очень не хватает ощущения развития, чувства того, что жизнь активно меняется и движется в позитивном направлении. И появилось желание все исправить. Нам необходимо вновь укреплять позиции среди лидеров. Сделать Гусев флагманом среди других городов области».
Каждый год в газете «За доблестный труд» подводили итоги работы главы администрации и его команды. И каждый раз Евгений Михайлов говорил, что оценку его работе дадут жители Гусевского городского округа.
2014 год выдался для администрации непростым. Ознаменовался он, прежде всего, празднованием 100-летия Первой Мировой войны. А так как Гусев, бывший Гумбиннен, это единственное место в России, где русские войска одержали свою первую победу в Первой Мировой войне, то Гусеву и предстояло стать центром празднования юбилея. Евгений Михайлов доказал необходимость в получениии денежных средств на реконструкцию левой набережной реки Писса от одного моста к другому с установкой памятника «Штыковая атака». За пять месяцев был разработан и пройден экспертизу проект и выполнены все работы. Помимо этого в местный бюджет были привлечены дополнительные средства на капитальный ремонт 12 многоквартирных домов сверх предусмотренных программой. Часть из них расположена на улице Зои Космодемьянской и дополняют архитектурный ансамбль. Параллельно шла подготовка к проведению военно-исторического фестиваля «Гумбинненское сражение», которое было решено провести в поселке Лермонтово и теперь оно стало ежегодным. По оценкам разных экспертов в тот год фестиваль посетили более 70 тысяч гостей из разных уголков России и зарубежья. Именно для удобства туристов в городе были установлены туристические навигаторы (информационные щита). В гусевском историко-краеведческом музее была организована постоянная экспозиция, посвященная Первой Мировой войне. Тогда министр культуры РФ Владимир Мединский дал высокую оценку подготовке и проведению мероприятий, посвященных столетнему юбилею Первой Мировой войны.
В рамках выполнения Указа Президента РФ о сокращении очередей в детские дошкольные образовательные учреждения в Гусеве началось строительство детского сада. Евгений Михайлов вел ежедневный жесткий контроль над строительством.
Помимо этого продолжилось развитие территории физкультурно-оздоровительного комплекса им. Е. М. Попова. В рамках программы конкретных дел там был установлен игровой комплекс для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Также впервые в городе были установлены уличные антивандальные тренажеры и площадка воркаута, которые стали пользоваться популярностью не только у молодежи, но и у пожилых жителей города. Позже Евгений Михайлов и его команда реализуют проект газификации ФОКа, что позволит экономить более 2-х миллионов рублей в год на его содержание.
Год спустя на территории ФОКа будет построен пирс и закуплены лодки для водных прогулок.
Еще одним немаловажным этапом в работе администрации в тот год стало строительство 3-й очереди газификации города Гусева. После чего голубое топливо пошло по поселкам муниципалитета.
В тот же год Евгений Михайлов взял на себя обязательство одним из первых в регионе открыть в Гусеве многофункциональный центр «Мои документы», которых в регионе еще не было. Хотя изначально несколько таких центров планировалось открыть в других муниципалитетах. И он выполнил взявшие на себя обязательства. В декабре 2014 года МФЦ «Мои документы» был открыт в Гусеве на улице Советской.
Первыми в Гусеве внедрили и систему «Безопасный город», которая не раз доказала свою эффективность.
В декабре 2014 года был открыт после ремонта мост на улице Школьной, сама улица, на которой после ремонта появились: новое двухуровневое освещение, широкие тротуары с велодорожкой и асфальтобетонное покрытие.
2015 год опять год юбилейный. Наша страна, равно как и все прогрессивное человечество, собиралась отмечать 70-летие со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Гусев также готовился к юбилею. Евгений Михайлов принял решение провести реконструкцию одного из городских скверов с установкой там трех памятных знаков (стел) памяти жертв Великой Отечественной войны, памяти ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и воинам-интернационалистам. Также в будущем сквере было решено установить танк — ИС 2, который городу передало командование 79-й мотострелковой бригады, базирующейся в Гусеве. Открытие сквера состоялось 9 мая. И с тех пор он стал одним из излюбленных мест для гусевцев и гостей города. Позже здесь был установлен музыкальный киоск, где все желающие могут прослушать песни военных лет, композиции памяти «чернобыльцам» или «афганцам». Воины Гусевского гарнизона принимают здесь присягу, а кадеты «Андрея Первозванного кадетского морского корпуса» дают торжественную клятву. В тот же год в канун празднования юбилея Победы в городе впервые прошел ночной велопробег, посвященный памяти тех, кто не вернулся с полей сражений. Пробег стал традиционный и каждый год в нем принимают участие более 500 велосипедистов.
В городе начала реализовываться программа переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. В 2014–2015 годах были введены в эксплуатацию два дома по улице Красноармейской. Жильцы 59 из 80 квартир были переселены. Помимо этого в городе продолжалась реализовываться программа капитального ремонта многоквартирных домов. Продолжалось строительство детского сада на 240 мест. Тогда же Правительство Калининградской области поддержало идею Евгения Михайлова комплексного развития территории — проведение полной реконструкции двух улиц: Краснофлотской и Горького, которые вели к зданию нового детского сада, но не имели усовершенствованного асфальтобетонного покрытия и убедил Правительство в выделении денежных средств из дорожного фонда на капитальный ремонт обеих улиц. На сегодняшний день это одни из самых красивых улиц города с тротуарами, велодорожками и двухуровневым освещением.
Благодаря взаимодействию с региональным правительством Евгению Михайлову удалось привлечь в Гусев инвестора в лице компании «Газпром». И в муниципалитете по программе «Газпром-детям» были построены две многофункциональные площадки. Одна с хоккейными бортами на территории ФОКа. Вторая в сельской местности — на территории Маяковской школы, а рядом с площадкой были установлены антивандальные тренажеры.
«Жители поселков Гусевского городского округа должны иметь возможность пользоваться всеми благами, что и жители города», — всегда говорил Евгений Михайлов.
И в поддержку этих слов в 2015 году была подготовлена проектно-сметная документация и начат ремонт Михайловского Дома культуры. Помимо ремонта кровли и фасада здания, капитально были отремонтированы внутренние помещения, а на сэкономленные средства закуплено оборудование для зала и сцены. Также были произведены благоустроительные работы возле Дома культуры и школы. К юбилею Великой Победы в центре поселка была обустроена Аллея памяти со стелами памяти жертв Великой Отечественной войны, ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС и воинам-интернационалистам. А в 2016 году там же был построен новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Центральная усадьба Михайловского территориального отдела стала примером реализации областной программы «От центра к окраинам» для других муниципалитетов региона. Кроме того в поселке Поддубы, того же теротдела, был капитально отремонтирован водопровод и построены новые очистные сооружения.
2016 год начался с радостных событий. Был введен в эксплуатацию новый детский сад на 240 мест. Отремонтировано отделение «Скорой помощи» и дорога, ведущая к нему от улицы Московской. Завершен ремонт Михайловского Дома культуры и начат ремонт Дома культуры в поселке Маяковское.
Вместе с этим начаты работы по капитальному ремонту спортивного зала и фасада в Михайловской школе и спортивного зала в школе поселка Калининское. Кстати, по имеющейся договоренности с компанией «Газпром» в этой школе была также построена многофункциональная спортивная площадка по программе «Газпром — детям». А за счет муниципального бюджета установлены уличные антивандальные тренажеры.
Вообще можно с уверенностью сказать, что забота о детях все эти годы являлась приоритетной задачей руководства администрации округа. Программа конкретных дел проходила под девизом «Дорога в школу, дорога в детский сад». За два года были отремонтированы асфальтобетонные покрытия на подъездах к городским и сельским школам и детским садам. Обустроены тротуары. Гусевский городской округ первый в регионе обустроил пешеходные переходы возле детских дошкольных образовательных учреждений знаками, искусственными дорожными неровностями, светофорами типа Т7 и ограждениями.
В 2016 году продолжалась программа газификации муниципалитета. Природный газ пришел в поселки: Кубановка, Северный, Юдино, Майское, Очаково, Таманское, Маяковское, Жаворонково, Брянское, Первомайское, Фурманово, Приозерное и Михайлово.
Еще одним большим проектом, реализованным в 2016 году, стала реконструкция улицы Кутузова, которая соединяет две магистральные улицы: Багратиона и пр. Ленина. Помимо капитального ремонта асфальтобетонного покрытия на улице появились тротуары с велодорожкой и двухуровневое освещение.
Важным событием того года стал визит в Гусев Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, который освятил построенный на пожертвования Храм Всех Святых, памяти жертв Первой Мировой войны и благословил реализацию проекта реконструкции центральной части города. Именно в рамках реализации этого проекта в 2016 году было начато строительство пешеходного моста через Писсу.
В 2017 году работа по развитию Гусевского городского округа продолжилась. В первую очередь были завершены ремонтные работы и начаты новые проекты. Так в прошлом году был построен мини-стадион на территории МОУ СОШ № 5. Отремонтирована женская консультация и помещения дневного стационара Гусевской больницы. Была проведена активная работа по принятию в местный бюджет здания малого зала Дома офицеров. Подготовлена проектно-сметная документация на его реконструкцию под помещения Детского юношеского центра. В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин подписал указ о выделении денежных средств из резервного фонда на реализацию этого проекта.
Также в прошлом году в муниципалитете была разработана программа благоустройства придомовых территорий и дворов. В этом, 2018 году, уже состоялся конкурс на ремонт двора (квартала) многоквартирных домов по улицам: Железнодорожной, Менделеева, Ульяновых и Победы. На днях победитель конкурса приступит к работе.
В марте этого года, благодаря многолетнему сотрудничеству с компанией «Газпром» в поселке Кубановка удалось реализовать проект строительства ФАПа и провести благоустроительные работы возле него.
Кроме всего все эти годы команда Евгения Михайлова вела работу по привлечению в бюджет денежных средств из внебюджетных источников.
В частности, по Программам приграничного сотрудничества.
«Так, в 2015 году согласно совместному проекту с польским городом Ольштын мы смогли получить средства на обустройство набережной реки Писса от гусевского политехникума до МАОУ СОШ№ 3, — рассказывает Евгений Михайлов, — мы построили тротуар с велодорожкой, обустроили двухуровневое освещение и забор на городском стадионе».
В 2016 году администрация подготовила совместный проект на реконструкцию шести городских улиц в программу Россия — Польша 2014-2020. И вот в этом году заявка была одобрена и уже в третьем квартале начнутся работы по его реализации. Впервые в истории Гусева в бюджет на ремонт улиц поступит 130 миллионов рублей.
В 2018 году подано пять заявок с литовскими партнерами по программе Россия–Литва 2014-2020 и есть все шансы, что они будут реализованы.
Еще одним достижением Евгения Михайлова, как главы муниципалитета, было подписание энергосервисного контракта, благодаря которому в Гусеве были заменены более тысячи старых светильников на новые — светодиодные. Причем, рассчитываться за эти светильники муниципалитет будет в течение пяти лет из средств экономии за потребленную электроэнергию. А светильники, которые были демонтированы с центральных городских улиц, будут установлены на окраинах города и на улицах поселков округа.
Кроме того в этом году Евгений Михайлов принял решение о том, что муниципалитет должен принять участие во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства создания комфортной городской среды. Проект уже одобрен межведомственной комиссией Правительства и губернатором Калининградской области и направлен в Москву. Результаты конкурса будут в июне и, по мнению специалистов, у гусевского проекта есть все шансы попасть в число победителей.
За эти годы по Программе конкретных дел уложены сотни квадратных метров тротуарной плитки, отремонтированы десятки километров дорог, более полусотни детских игровых площадок были установлены во дворах многоквартирных домов как в городе, так и на селе. На улицах Гусева и в поселках зажглись более двухсот фонарей уличного освещения. Отремонтированы и организованы новые контейнерные площадки. На улицах поселков и города установлены новые остановочные павильоны.
Было создано муниципальное предприятие «Чистота», которое содержит наш город в порядке. Специально для его плодотворной работы за счет бюджета было закуплено 11 единиц техники. В том числе и грейдер, который позволяет поддерживать улицы с неусовершенствованным покрытием в порядке. Техника была закуплена и для мусоросортировочного комплекса.
Также за время руководства Евгения Михайлова администрацией округа был построен третий блок городских очистных сооружений.
Видя такие кардинальные изменения, происходящие в городе, в Гусев пришли инвесторы в сфере жилищного строительства. Компания «Брестжилстрой» уже построила два многоквартирных дома на улице Московской. Индивидуальный предприниматель Мишнёв начал строительство трех многоквартирных домов.
Евгений Михайлов поблагодарил депутатов и всех сотрудников администрации за совместную работу: «Все это нам удалось благодаря поддержке губернатора и слаженной работе с Правительством Калининградской области. Мы сделали большой задел для развития Гусева, а значит, он по-прежнему будет флагманом среди муниципалитетов региона».
Депутаты Гусевского городского округа поблагодарили Евгения Михайлова за работу, а глава Гусевского городского округа — председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов вручил Евгению Михайлову Почетную грамоту за плодотворную работу на благо родного города и округа.
Сегодня мы вместе вспомнили, какими были эти четыре с небольшим года, а вот оценку работе Евгения Михайлова и его команды дадите вы, уважаемые гусевцы.
Евгений Михайлов покинул пост главы администрации города Гусева
26 апреля 2018, 15:53
Евгений Михайлов
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