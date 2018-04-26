Активная молодежь Гусева посетила «Технополис GS»

26 апреля 2018, 19:24

26 апреля Молодежная администрация г. Гусева совместно с Молодежным активом и Подростково-молодежным клубом города посетила инновационный кластер — «Технополис GS».



Ведущие специалисты различных направлений рассказали ребятам обо всех этапах сборки цифровых телеприставок, а также о выпуске их в производство. После ознакомления с работой таких производственных зон, как «Пранкор» и НПО «ЦТС», активисты города смогли посетить Мемориальный парк и жилой квартал для инженеров и работников кластера.



«Было очень необычно оказаться на заводах прямо во время производственного процесса. Мы очень рады, что для молодежи нашего города предоставляется такая возможность — узнать, чем „дышит“ центр инновационных идей — Технополис GS» — делятся впечатлениями активисты города.



Мы благодарим всех работников технопарка и лично Анастасию Волкову за организацию интересной экскурсии!

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