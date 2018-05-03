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Информационный сайт города Гусева

В Гусеве открылся склад гуманитарной помощи

3 мая 2018, 08:56
В Гусеве открылся склад гуманитарной помощи
1 мая 2018 года в Черняховской епархии при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы города Гусева открылся склад гуманитарной помощи «Мать и дитя». Эта возможность появилась у прихода благодаря выигранному грантовому конкурсу по открытию церковных гуманитарных складов, проводимого Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.

Склад рассчитан на помощь малообеспеченным семьям с детьми, беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, женщинам отказавшимся от аборта и одиноким мамам. Он находится на территории церковно-приходского дома по адресу г. Гусев ул. Школьная, 3. Для обустройства склада были закуплены стеллажи, вешало, вешалки, отпариватель и т. д. Обустройство склада продолжается. Одновременно пополняется ассортимент. На склад принимают вещевые, продуктовые, денежные пожертвования. Желающие поддержать проект могут приносить вещи и обувь (как новые, так и б/у, но обязательно чистые, целые и морально не устаревшие), детское питание, подгузники, развивающие игрушки, коляски, кроватки, ванночки, детские книжки, канцтовары, консервы, крупы. Если чего-то необходимого не оказывается — приобретают на пожертвованные деньги.

Все обратившиеся за помощью обязательно должны пройти беседу с социальным работником прихода, который составляет список лиц, нуждающихся в продуктовых наборах.

В планах склада гуманитарной помощи — полностью обеспечивать малышей всем необходимым на первые дни жизни — это средства по уходу за малышом, пеленки, постельное белье, одежда, коляска, игрушки и т. д.

Для сортировки вещей, для расфасовки продуктовых наборов привлекаются добровольцы, прихожане. Грант получен на полгода, но проект долгосрочный, который будут развивать, расширять спектр услуг. Руководители проекта хотят собрать сплоченную команду, которые смогут вести сопровождение, оказывать помощь матерям с младенцами, многодетным, нуждающимся в помощи людям на дому.
церковь помощ
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Газ
# 1Газ
Отец Жорик в трусах Calvin Klein не ушел оттуда?
Вчера, 17:17   ЦитироватьОтветить1
ПоводКразмышлению
# 2ПоводКразмышлению
А может лучше мозги включать, прежде чем детишек плодить, чтоб потом не уповать на " милостьБожью в виде гуманитарных обносок"????
Вчера, 19:33   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 3Гость.
Чувствуется, как великая держава с кАлен встает.
А в это время Вофка вбухивает миллиарды баксов в войнушку в Сирии.
Вчера, 19:51   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 4Гость.
ПоводКразмышлению,
Если бабы будут по такому принципу рожать то лет через 50 русское население вымрет, а нас заменят гости с юга.
Вчера, 19:53   ЦитироватьОтветить0
ПоводКразмышлению
# 5ПоводКразмышлению
Не знаю кто как, а лично я плодить нищету не го това, ради того, чтоб гости с юга не заменили коренное население.. Моё дело-думать о собственных детях, дело родины-думать, чтоб меньше было гостей с юга прГость.,
Вчера, 21:36   ЦитироватьОтветить0
Гость.
# 6Гость.
ПоводКразмышлению,
Нет у вас собственных детей. Все они государственные.
Вчера, 21:49   ЦитироватьОтветить0
ПоводКразмышлению
# 7ПоводКразмышлению
В этом согласна с Вами.. Гость.,
Вчера, 22:24   ЦитироватьОтветить0

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