В Гусеве открылся склад гуманитарной помощи

3 мая 2018, 08:56

1 мая 2018 года в Черняховской епархии при храме в честь Успения Пресвятой Богородицы города Гусева открылся склад гуманитарной помощи «Мать и дитя». Эта возможность появилась у прихода благодаря выигранному грантовому конкурсу по открытию церковных гуманитарных складов, проводимого Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.



Склад рассчитан на помощь малообеспеченным семьям с детьми, беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, женщинам отказавшимся от аборта и одиноким мамам. Он находится на территории церковно-приходского дома по адресу г. Гусев ул. Школьная, 3. Для обустройства склада были закуплены стеллажи, вешало, вешалки, отпариватель и т. д. Обустройство склада продолжается. Одновременно пополняется ассортимент. На склад принимают вещевые, продуктовые, денежные пожертвования. Желающие поддержать проект могут приносить вещи и обувь (как новые, так и б/у, но обязательно чистые, целые и морально не устаревшие), детское питание, подгузники, развивающие игрушки, коляски, кроватки, ванночки, детские книжки, канцтовары, консервы, крупы. Если чего-то необходимого не оказывается — приобретают на пожертвованные деньги.



Все обратившиеся за помощью обязательно должны пройти беседу с социальным работником прихода, который составляет список лиц, нуждающихся в продуктовых наборах.



В планах склада гуманитарной помощи — полностью обеспечивать малышей всем необходимым на первые дни жизни — это средства по уходу за малышом, пеленки, постельное белье, одежда, коляска, игрушки и т. д.



Для сортировки вещей, для расфасовки продуктовых наборов привлекаются добровольцы, прихожане. Грант получен на полгода, но проект долгосрочный, который будут развивать, расширять спектр услуг. Руководители проекта хотят собрать сплоченную команду, которые смогут вести сопровождение, оказывать помощь матерям с младенцами, многодетным, нуждающимся в помощи людям на дому.

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