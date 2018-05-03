Акция «Георгиевская ленточка» в Лермонтовской библиотеке

3 мая 2018, 15:00

В майские дни во всех городах России проводится акция «Георгиевская ленточка». Всем желающим на улицах волонтеры вручают георгиевские ленточки, которые прикрепляются к одежде.



Свое название лента получила от имени Георгия Победоносца. Утверждена лента Екатериной Второй 26 ноября 1769 года во времена русско — турецкой войны для поощрения «За верность и храбрость». В наше время в знак памяти о миллионах погибших, о людях, сражавшихся на полях битвы, о тружениках тыла, работавших день и ночь для помощи военным, мы прикрепляем георгиевские ленточки.



Заведующая Лермонтовской библиотекой Лукша Мария Антоно решила сделать подарок жителям поселков Поддубы и Лермонтово. Читатели библиотеки приняли активное участие в мастер — классе «Георгиевская ленточка», на котором сделали подарочные варианты георгиевской ленты.



Все эти ленточки, украшенные искусственными цветами, накануне Дня Победы вместе с поздравлениями будут вручены труженикам тыла, первым переселенцам, которые восстанавливали Калининградскую область и детям войны.

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