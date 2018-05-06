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Волонтеры из Гусева помогут в организации парада в Москве и Санкт-петербурге

6 мая 2018, 20:57
Волонтеры из Гусева помогут в организации парада в Москве и Санкт-петербурге
Жительницы Калининградской области, победившие во всероссийском конкурсе, приняли участие в слёте «Послов Победы» в Москве. Волонтёрам предстоит помогать в организации парада на Красной площади, сообщает Клопс.Ru.

«Встречай, столица! Послы Победы из Калининграда прибыли в Москву, погода лётная, настрой отличный. Атмосфера праздника уже не просто витает в воздухе, она прямо-таки ощущается, сверкает, вот-вот и день Х», — написала на своей страничке ВКонтакте волонтер из Гусева Александра Гаврилова.

Также наши волонтеры будут помогать и на параде в Санкт-петербурге. Фотографиями поделилась Яна Горн, участница Гусевского движение волонтеров.

Всего же «послами Победы» стали 200 добровольцев из 83 регионов страны. Волонтёры будут участвовать в основных мероприятиях в Москве и Санкт-Петербурге, посвящённых празднованию 73-й годовщины Победы, в парадах и шествиях акции «Бессмертный полк». На слёте добровольцы пройдут трёхдневное обучение.
волонтёры День Победы
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