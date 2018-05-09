Стройцентр
/ / / В Гусеве зажгли Вечный огонь
Информационный сайт города Гусева

В Гусеве зажгли Вечный огонь

9 мая 2018, 13:34
В Гусеве зажгли Вечный огонь
Сегодня в торжественной церемонии зажжения Вечного огня приняли участие врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципалитета-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, официальные лица, ветераны, военные, кадеты, юнармейцы, представители Молодежного актива, а также жители и гости Гусева.

В эти исторические и патриотически значимые для города минуты к участникам церемонии обратился Александр Китаев: «Победа — это не только радость, но и скорбь. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто свято и до конца выполнил свой долг, перед ветеранами, не дожившими до этого дня. Я хочу обратиться к молодёжи. Вечный огонь мы строили с расчётом на вас. Мы передаём вам эстафету памяти. Это ваше достояние, ваша дедовская Слава. Берегите это священное место. Вечный огонь всегда был „живым“ символом памяти. Горящий огонь — символ жизни, обжигающий огонь — напоминание о цене нашей Победы».

Представители трех поколений Защитников Отечества торжественно зажгли чашу Вечного огня от факела, в котором воедино слились две частички огня из Москвы и Калининграда.

Теперь память о подвиге 1272 советских воина, в том числе Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева будет навсегда.

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж Ирины Фоминой с этого мероприятия.
Вечный огонь День Победы
645 просмотров
Новость отредактирована Сегодня, 16:52
Причина: Дополнено
1
Другие новости по теме
Пламя для зажжения Вечного огня в Гусеве доставят с могилы неизвестного солдата в Кремле
Пламя для зажжения Вечного огня в Гусеве доставят с могилы неизвестного солдата в Кремле
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
Фоторепортаж с праздничных мероприятий в честь Дня города
В Гусев привезли две частицы пламени Вечного огня
В Гусев привезли две частицы пламени Вечного огня
На месте работ по установке Вечного огня появилась пятиконечная звезда
На месте работ по установке Вечного огня появилась пятиконечная звезда

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Сауна Verona