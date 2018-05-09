Сегодня в торжественной церемонии зажжения Вечного огня приняли участие врио главы администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, глава муниципалитета-Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, министр образования Калининградской области Светлана Трусенева, официальные лица, ветераны, военные, кадеты, юнармейцы, представители Молодежного актива, а также жители и гости Гусева.
В эти исторические и патриотически значимые для города минуты к участникам церемонии обратился Александр Китаев: «Победа — это не только радость, но и скорбь. Мы склоняем головы перед памятью тех, кто свято и до конца выполнил свой долг, перед ветеранами, не дожившими до этого дня. Я хочу обратиться к молодёжи. Вечный огонь мы строили с расчётом на вас. Мы передаём вам эстафету памяти. Это ваше достояние, ваша дедовская Слава. Берегите это священное место. Вечный огонь всегда был „живым“ символом памяти. Горящий огонь — символ жизни, обжигающий огонь — напоминание о цене нашей Победы».
Представители трех поколений Защитников Отечества торжественно зажгли чашу Вечного огня от факела, в котором воедино слились две частички огня из Москвы и Калининграда.
Теперь память о подвиге 1272 советских воина, в том числе Героя Советского Союза Сергея Ивановича Гусева будет навсегда.
Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж Ирины Фоминой с этого мероприятия.
В Гусеве зажгли Вечный огонь
9 мая 2018, 13:34
Вечный огонь День Победы
645 просмотровНовость отредактирована Сегодня, 16:52
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