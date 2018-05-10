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Наши волонтеры помогали в организации праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге

10 мая 2018, 15:40
Наши волонтеры помогали в организации праздничных мероприятий в Москве и Санкт-Петербурге
Трое представителей регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Екатерина Поддубная, Александра Гаврилова и Яна Горн участвовали в обеспечении волонтерского сопровождения парада Победы и шествия «Бессмертного полка» в Москве и Санкт-Петербурге, рассказали в пресс-службе правительства Калининградской области.

Ребята были отобраны из 4 тысяч лучших «Волонтеров Победы». Отбор проходил в несколько этапов: в том числе нужно было описать свой волонтерский опыт и пройти собеседование.

По итогам конкурса в состав «Послов Победы» вошли 200 самых активных добровольцев из 83 регионов. Затем молодые люди прошли трехдневное обучение.

В День Победы волонтеры со всей страны создавали настроение участникам шествия, работали со СМИ, помогали в обеспечении безопасности и оказании медицинской помощи, делали для участников шествия профессиональные снимки.

«Я сопровождала ветеранов и почетных гостей, — рассказала Яна Горн. — Меня переполняют эмоции: я увидела грандиозный парад, услышала истории ветеранов о войне, прошла со Знаменем Победы во главе колонны «Бессмертного полка».

С 2015 года тысячи «Волонтеров Победы» со всей страны помогают в проведении парадов Победы и шествиях «Бессмертного полка» в городах России.
волонтёры День Победы
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