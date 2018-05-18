В Гусеве прошёл традиционный крестный ход вокруг города

18 мая 2018, 14:35

18 мая, в день памяти иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» в Гусеве прошел 8-й традиционный крестный ход вокруг города. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.



Это мероприятие организовано обществом (согласием) трезвости при Свято-Успенском приходе. Уже больше 10 лет на этом приходе под руководством настоятеля протоиерея Георгия Матвеева ведется трезвенная работа. Каждую среду обязательно служится акафист иконе «Неупиваемая Чаша», около 35 человек в разное время приняли обет трезвости, в том числе и настоятель. Все праздники в приходе отмечаются без алкогольных напитков. Отец Георгий активно посещает школы и техникумы с беседами о пользе физической трезвости и духовного трезвения.



После крестного хода была отслужена Божественная литургия и молебен на принятие обета трезвости. После каждого такого мероприятия обязательно находится человек, решивший встать на путь полного отказа от употребления спиртного. Так было и на этот раз.



Обет трезвости дается человеком перед крестом и Евангелием на определенный срок или на всю жизнь. В течение этого времени Господь помогает человеку обрести свободу от греха винопития. «У человека появляется иное качество жизни», — об этом отец Георгий сказал на проповеди после литургии. «После принятия обета человеку уже не нужно мучительно думать: „Пить или не пить?“. Появляется много свободного времени и сил, которые можно использовать для какой-то интересной и нужной деятельности. Человек находится в мирном расположении духа, он начинает получать удовольствие от простых вещей: от общения с близкими, от солнечного утра. Через обет трезвости Господь спасает тысячи людей от гибели и показывает путь к обретению Царствия Небесного. Во время крестного хода мы молились не только за себя, но и за своих близких, и мы надеемся , что Всемогущий Бог примет нашу молитву и поможет им сделать правильный выбор».

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