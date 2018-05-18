Пятничное утро в Гусеве началось с активного движения велосипедистов. Улыбающиеся и в бодром настроении горожане, собирались целыми компаниями, семьями и отправлялись на велосипеде каждый по своим делам.
По велодорожкам города спешили на работу и учебу руководители различных учреждений, предприятий, школьники и студенты.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, во Всероссийской акции «На работу на велосипеде» приняли участие и сотрудники администрации Гусевского городского округа, в том числе временно исполняющий обязанности главы администрации Александр Китаев.
«Надеюсь, что акция станет хорошей ежедневной традицией для всех наших горожан и каждый из нас будет чаще выбирать велосипед, чтобы не загрязнять город выхлопными газами и не создавать лишние пробки на дорогах. Для этого в городе делается немало: организуются велопарковки, строятся велодорожки и даже представители бизнеса поддерживают тенденцию и открывают пункты велопроката», — говорит Александр Китаев.
Александр Китаев ехал на работу на велосипедах со своими тремя дочерьми. По дороге младшую завёз в детский сад, а двух других проводил до школы.
Город Гусев присоединился к акции «На работу на велосипеде»
18 мая 2018, 17:29
акция Админстрация Гусевского района
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