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Информационный сайт города Гусева

Город Гусев присоединился к акции «На работу на велосипеде»

18 мая 2018, 17:29
Город Гусев присоединился к акции «На работу на велосипеде»
Пятничное утро в Гусеве началось с активного движения велосипедистов. Улыбающиеся и в бодром настроении горожане, собирались целыми компаниями, семьями и отправлялись на велосипеде каждый по своим делам.

По велодорожкам города спешили на работу и учебу руководители различных учреждений, предприятий, школьники и студенты.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, во Всероссийской акции «На работу на велосипеде» приняли участие и сотрудники администрации Гусевского городского округа, в том числе временно исполняющий обязанности главы администрации Александр Китаев.

«Надеюсь, что акция станет хорошей ежедневной традицией для всех наших горожан и каждый из нас будет чаще выбирать велосипед, чтобы не загрязнять город выхлопными газами и не создавать лишние пробки на дорогах. Для этого в городе делается немало: организуются велопарковки, строятся велодорожки и даже представители бизнеса поддерживают тенденцию и открывают пункты велопроката», — говорит Александр Китаев.

Александр Китаев ехал на работу на велосипедах со своими тремя дочерьми. По дороге младшую завёз в детский сад, а двух других проводил до школы.
акция Админстрация Гусевского района
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