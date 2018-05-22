Гусев перенимает у Краснодара опыт по созданию семейных центров

22 мая 2018, 13:47

Руководитель епархиального отдела по социальному служению и благотворительности протоиерей Георгий Матвеев посетил православный семейный центр «Зерно Веры» при Свято-Екатерининском кафедральном соборе г. Краснодара для перенимания опыта по созданию семейных центров. Об этом рассказали в пресс-службе Черняховской епархии.



Данный центр работает больше 10 лет и является примером правильно выстроенной работы на стыке педагогики, воспитания и миссионерства на православном приходе. Его возглавляет матушка Светлана Кравченко, она же является автором большинства программ, по которым проводится преподавание. Основной акцент сделан на совместное обучение родителей и детей.



Хорошо зарекомендовал себя курс психологической и духовной подготовки к родам для беременных женщин «Божий дар». Если женщина хочет продолжать занятия в центре, когда ребенок родится, ей предлагается курс «Мамушки–лялюшки» для детей от 0 до 2 лет. Далее дети занимаются по программе «Божий мир» (от 3 до 7 лет). Если семья не хочет отдавать ребенка в общеобразовательную школу, то можно перевести его на семейное обучение в центре «Зерно веры». Оно идет по прекрасным дореволюционным учебникам К. Д. Ушинского.



Центр посещают больше 300 детей разного возраста, одних преподавателей больше 70. Очень серьезная работа для повышения профессионального уровня проводится с учителями. Каждый год в центре обязательно организуются многодневные семинары для преподавателей.



Матушка Светлана провела с отцом Георгием два учебных дня, с посещением занятий почти во всех группах. Глубоко продуманной является структура проведения занятий, на каждом уроке обязательно говорится о ценности семьи. Особенно запоминающимися оказались уроки «Светелки сказок», где по авторской методике для детей 4–6 лет проводилось толкование русских народных сказок в русле православного вероучения. Оказывается, что глубокие вероучительные истины можно пересказать доступным для детей языком детских сказок.



Матушка Светлана поделилась с отцом Георгием педагогическими наработками, методическими материалами и пообещала свою поддержку в создании подобного православного семейного центра в Калининградской области. Это очень важная и актуальная задача, первые шаги к решению которой уже сделаны.

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