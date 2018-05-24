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Информационный сайт города Гусева

11 молодых семей округа стали обладателями свидетельств, дающих право на улучшение жилищных условий

24 мая 2018, 21:15
11 молодых семей округа стали обладателями свидетельств, дающих право на улучшение жилищных условий
День города Гусева, который пройдет в ближайшие выходные, будет посвящен семейным ценностям и пройдет под девизом: «Гусев — город улыбок, радости и счастливых семей». Символично, что накануне этого славного праздника, в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» счастливыми обладателями свидетельств, дающих право на улучшение жилищных условий в Гусевском городском округе стали 11 молодых семей.

И сегодня, в торжественной обстановке врио главы администрации Гусевского городского округа Александр Китаев вручил свидетельства их обладателям.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, данная программа реализуется в нашем округе с 2010 года и за это время 45 семей уже улучшили свои жилищные условия.

«Надеюсь, эти сертификаты, которые мы сегодня выдали, позволят вам задуматься об еще одном ребенке. И наша дружная семья под названием „город Гусев“ будет все больше расти», — сказал Александр Китаев.
Александр Китаев жильё семья
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