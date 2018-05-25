/ / / «Моя родина Гусев - твоя родина Гумбиннен», - немецкая писательница и поэтесса Кристель Трауш посетила Гусев

25 мая 2018, 10:05

Лиана Петрова (За доблестный труд )

В конце апреля в городской библиотеке учителя немецкого языка и лучшие учащиеся школ Гусевского городского округа, изучающие немецкий, встретились с писательницей Кристель Трауш, которая уже во второй раз посетила наш город. Во второй раз после окончания Второй Мировой войны.Кристель Трауш — немецкая писательница и поэтесса, уроженка нашего города. Она родилась в Гумбиннене в 1934 году, а в 1944 году она вместе с мамой и бабушкой покинула свой родной город. И хотя это было очень давно, писательница помнит те давние тревожные дни необычайно ярко:Жизнь обыкновенной немецкой девочки была непростой. В то время жизнь вообще ни у кого не была простой. Несмотря на все сложности послевоенного времени, Кристель выросла открытым, доброжелательным и творческим человеком. Правда, писательской деятельностью она увлеклась не сразу. Долгое время Кристель была учительницей немецкого языка и литературы — работала в вечерней школе, где училась молодежь. И только в 1962 году она занялась творчеством.Продолжая работать в школе, Кристель начала трудиться над созданием собственных литературных произведений. Как призналась сама писательница, совмещать две профессии было трудно. Тем не менее, довольно долгое время ей это неплохо удавалось. И лишь выйдя на заслуженный отдых, Кристель Трауш целиком посвятила себя литературному творчеству.На данный момент из-под пера этой писательницы вышло уже 15 книг: «Мои дороги живут» 1993, «Разговоры поздним днем» 1994, «Выше берегов» 1995, «Тянутся следы» 1997, «Букеты ромашек» 1999, «Улыбка даром» 2002, «Следующая строфа» 2004, «Поцелуй трав» 2005, «Мосты и письма» 2007, «Молчащая роза» 2008, «Сестры и братья ветра» 2011, «Песня вопреки» 2012, «Осенний смех» 2014, «Зов света» 2015, «Песня не кончается» 2017.О чем же пишет Кристель Трауш? Как говорит сама писательница:Эти слова писательницы, обращенные к учащимся старших классов, не случайны, — ведь их связывает не только дружба, но и настоящее творческое сотрудничество. Несколько лет назад волею судьбы книги Кристель Трауш попали в школу № 5 нашего города. В 2009 году ученица 9 класса Ксения Алтухова, познакомившись с творчеством Кристель Трауш, написала сочинение на тему: «Моя родина Гусев — твоя родина Гумбиннен». В нем девушка рассказала о писательнице и сделала переводы двух ее стихотворений. А в 2012 году группа активных учеников пятой школы вместе с преподавательницей немецкого языка Верой Курносовой обратилась в издательство, выпустившее книги госпожи Трауш, с просьбой: помочь с ней связаться. Ответ пришел сразу же: немецкая писательница с удовольствием ответила российским школьникам. Так и началась эта удивительная дружба, позже переросшая в сотрудничество.В школе № 5 в программу изучения немецкого языка в седьмом классе включен внутрипредметный модуль, в рамках которого школьники изучают творчество современной немецкой поэтессы. Ребята в оригинале читают стихи и рассказы, написанные госпожой Трауш в разное время, делают их литературные переводы и даже иллюстрируют. И эта творческая работа по-настоящему захватывает их. Да и неудивительно — ведь в ней каждый ученик может попробовать себя в роли переводчика! Также ребята ведут тематические тетради, делают доклады, устраивают конференции. Кстати, на одной из них в 2014 году и состоялось первое «живое» общение русских школьников с немецкой писательницей по скайпу. Эта встреча произвела большое впечатление не только на ребят, но и на Кристель Трауш. Несмотря на свой преклонный возраст, писательница даже решилась на путешествие в наш город, хотя это было сопряжено с определенными трудностями.В силу возраста, Кристель Трауш было бы затруднительно преодолеть столь большое расстояние на автобусе. А самолетов писательница боится:Много интересного ждало Кристель и ее семью в Калининграде. Но вот наконец и Гусев: встреча с хором «Кант» (с которым писательница дружит), посещение музея и, конечно же, школы № 5. И долгожданная встреча с теми людьми, чей интерес к творчеству писательницы привел ее сюда. В одном из своих рассказов госпожа Трауш так описывает эту встречу:Та встреча не была долгой, но оставила самые яркие и добрые воспоминания, которые позже нашли свое отражение на страницах новой книги писательницы.Переписка учащихся пятой школы с писательницей активизировалась. Одно за другим посыпались новые письма, и для обеих сторон началась долгая и кропотливая, но очень интересная работа. Писательница создавала новые рассказы и стихотворения, присылала их ребятам, а они в свою очередь занимались переводами этих произведений. Ребята делали литературные переводы одних и тех же стихотворений дома самостоятельно, а затем в классе озвучивали получившиеся варианты, сравнивали их между собой, обсуждали…А в это время в Германии Кристель Трауш продолжала работу: писала про Калининград и Гусев, про долгожданные встречи и новые знакомства, про разговоры и улыбки, про интересную экскурсию и вкусный пирог, которые ожидали ее в гусевском историко-краеведческом музее им. А. М. Иванова. И, конечно, писательница не могла обойти молчанием свои мысли и чувства, нахлынувшие на нее при виде родного города и знакомого дома — ее дома.Когда-то давно Кристель Трауш жила на улице Заречной в доме № 16 (сейчас это дом № 18). Вид дома, в котором прошла часть ее детства, не мог оставить равнодушным такого тонко чувствующего и глубоко творческого человека как она. К госпоже Трауш пришла идея издать свои мысли, чувства, воспоминания и впечатления, нашедшие воплощение в стихах и рассказах, в книге на двух языках: немецком и русском. В этом, по ее задумке, ей и должны были помочь русские школьники. Энергичная и трудолюбивая она напряженно работала, и торопила своих русских «переводчиков». Результатом этого сотрудничества стала книга «Песня не кончается», вышедшая в июле 2017 года. Какую гордость испытали ребята, когда, получив в подарок экземпляр книги, увидели свои фамилии в списке переводчиков! Этот совместный опыт был весьма полезен и интересен обеим сторонам. Для русских школьников это было более углубленное изучение немецкого языка и знакомство с немецкой современной литературой. А для немецкой писательницы это была ниточка в ее далекое детство, протянутая сквозь расстояние и время.И вот, в этом году Кристель Трауш со своими близкими еще раз посетила Гусев. И вновь — встречи с Верой Курносовой и ее учениками, разговоры, чтение стихов, и обсуждение новых творческих планов. Сейчас писательница вынашивает идею следующей книги, в которой она хочет попытаться проследить ту связь, которая есть между школьниками и их бабушками и дедушками. С целью сбора материала для новой книги госпожа Трауш предложила школьникам творческое задание: немного написать про своих бабушек и дедушек (на русском и на немецком), а также развернуто ответить на два вопроса. Первый: «Почему ты учишь немецкий язык?», и второй: «Почему тебе нужны стихи?», — сказала писательница. —На память об этой встрече госпожа Трауш передала в дар городской библиотеке экземпляр книги «Песня не кончается». И теперь каждый желающий сможет познакомиться с творчеством этой удивительной женщины. Будем надеяться, что немецкой писательнице и русским школьникам действительно удастся совместными усилиями создать еще одну книгу, книгу, которая станет еще одним шагом на пути к пониманию, которого так нам всем не хватает.