/ / / В Гусеве состоялось открытие регионального этапа военно-спортивной игры «Победа-2018»

Сегодня в Гусеве состоялось торжественное открытие регионального этапа военно-спортивной игры «Победа-2018». Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.
Данная игра является мероприятием по патриотическому воспитанию, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности среди подрастающего поколения. В ней принимают участие лучшие молодежные команды Калининградской области, показавшие высокие результаты в военно-спортивных соревнованиях муниципальных образований региона.
На торжественном открытии игры присутствовали глава Гусевского городского округа — Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гнездилов, заместитель главы администрации Людмила Томина, заместитель директора государственного бюджетного учреждения Калининградской области «Центр молодежи» Сергей Шувалов, главный судья соревнований, начальник штаба регионального отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Григорию Кураш, старшеий офицер отдела по работе с личным составом 11 армейского корпуса гвардии капитану Артем Копыт, инспектор военного комиссариата Калининградской области — контр-адмирал Виктор Петрович Якимчук, ветеран Великой Отечественной войны, председатель совета ветеранов, почетный житель города Гусев Сергей Тихонович Семенихин, иерей Сергий Евтягин.
Участники мероприятия возложили цветы и венки на братской могиле советских воинов по ул. Ю. Смирнова, где 9 мая был зажжен Вечный огонь.
А затем на строевом плацу с показательными выступлениями для них выступила разведывательная рота 11 армейского корпуса.
Уже сегодня участникам игры «Победа-2018» предстоит пройти следующие состязания и конкурсы: соревнования по военно-прикладным видам, прохождение полосы препятствий, а также историко-краеведческая викторина, творческие конкурсы военно-патриотической песни и конкурс «Визитка».
Желаем всем участникам этого увлекательного мероприятия отличных впечатлений и удачи на соревнованиях!
В Гусеве состоялось открытие регионального этапа военно-спортивной игры «Победа-2018»
29 мая 2018, 16:40
военные игры
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