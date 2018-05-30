/ / / На что в Гусеве потратят деньги Минстроя

На реализацию проекта планируется потратить примерно по 80 миллионов рублей из областного бюджета, из федерального бюджета, из частных инвестиций. Кроме того, из местного бюджета будет выделено около 35 миллионов рублей. Общая стоимость проекта оценивается в 276 миллионов рублей.
«Теперь нас ждет масштабная работа по благоустройству центра нашего города. Мы уверенны, что эта победа станет отличным толчком, чтобы наш город стал еще комфортнее для его жителей и еще более притягательным для туристов, предпринимателей и инвесторов», — говорит Александр Китаев.
Немного истории
Первые упоминания о нашем городе зафиксированы в летописях конца 16 века. Статусом города он был наделен 24 мая 1724 года, то есть 294 года назад.
В 1945 году по итогам Потсдамской конференции Гумбиннен вошел в состав Советского Союза, его стали заселять переселенцы из разрушенных Великой Отечественной войной областей. В конце 20 века после распада Советского Союза к нам стали приезжать соотечественники из бывших республик СССР.
С 1946 года наш город носит имя Героя Советского Союза капитана Сергея Ивановича Гусева, погибшего при его штурме в январе 1945 года.
Город Гусев — единственное место на территории современной России, где проходили бои Первой Мировой Войны, и войска Российской Императорской армии одержали свою первую победу в этой войне. Эта победа стала одним из решающих эпизодов не только в войне, но и в Мировой истории. Кайзеровская армия была вынуждена отступить от стен Парижа, чтобы противостоять нашим прадедам на восточном фронте. Тем самым, Франция была спасена благодаря героическим действиям наших предков.
19 февраля 1990 года постановлением Министерства культуры РСФСР Гусев отнесен к числу исторических городов России в категории «ценное наследие», так как на его территории сохранились архитектурные достопримечательности.
Что уже сделано
Работы по обустройству Исторического центра части города были начаты семь лет назад. Была придумана и начата реализация «Променада истории» — уникального явления, которое включило в себя туристический маршрут по культурно-историческим объектам, ряд из которых уже привели в порядок, а некоторые пришлось строить.
В 2016 году на народные пожертвования был возведен Храм-памятник Всех Святых памяти павшим в Первой мировой войне, который осенью 2016 года осветил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Совсем скоро в цокольном этаже храма будет открыт музей Первой Мировой войны.
В 2014 году на 100-летие Первой мировой войны на «Променаде истории» установлен памятник Владимира Суровцева «Штыковая атака».
После того, как Минстрой объявил о проведении конкурса, в городской администрации сразу начались работы по подготовке документации. В обсуждении выбора территории, а также мероприятий, которые планируется провести на выбранной территории, приняли участие более 10 тысяч человек (опрос проводился в социальных сетях и на бумажных носителях).
Большинством голосов было принято решение провести реконструкцию исторического центра города, где проходят все значимые городские мероприятия.
Проект, который был подготовлен и в итоге, победил на конкурсе Минстроя, получил название «Русская Победа спасла Париж».
Что это за проект
Данный проект включает в себя комплекс мероприятий по озеленению, освещению, обустройству покрытий, размещению малых объектов архитектурных форм и объектов искусства.
Будут построены скульптурная композиция «Ангел — хранитель» и памятник русскому генералу, участнику Первой мировой войны и военному писателю Николаю Алексеевичу Епанчину. Эти объекты еще раз напомнят всем, что Гусев — российский город, и так будет всегда. Также появится флагшток, на котором будет реять государственный флаг Российской Федерации, где воспитанники кадетского корпуса будут каждое утро проводить церемонию поднятия флага.
Вдоль набережной возведут подпорную стену, которая будет увенчана штандартами и знаменами воинских соединений, принимавших участие в Гумбиненском сражении. Тематику её концепции поддержит лодочная станция, которая дополнит речные прогулки историческим смыслом.
Завершить объект планируют к концу 2019 года. Отмечается, что после его реализации увеличится индекс качества городской среды, и город станет более популярным. В город будут приезжать больше туристов, что повлечет за собой увеличение рабочих мест, рост заработной платы и дополнительные поступления в бюджет.
Со своей стороны очень надеемся и верим, что данный проект будет осуществлён добросовестно и в срок, а также послужит толчком для дальнейшего развития нашего любимого города.