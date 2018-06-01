Лучшие юные электронщики Калининградской области пройдут уникальную квест-школу в «Технополисе GS»

1 июня 2018, 15:29



Фотография летней научно-фантастической площадки «Косморобо» ДЮЦ

4 июня 2018 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской области) стартует летняя школа по электронике в уникальном формате квеста. Участвуют первые из лучших: победители конкурса проектных работ детского технопарка «Кванториум» и самые успешные ученики Детско-юношеского центра г. Гусева. Инновационный образовательный проект продлится до 6 июня. Уникальный научно-практический формат, специально разработанный для юных талантов, позволит им в игровой форме изучить, как работают высокотехнологичные предприятия, попрактиковаться на технических мастер-классах и даже самостоятельно собрать цифровую ТВ-приставку в условиях реального производства.



Впереди у лучших воспитанников «Кванториума» и ДЮЦ г. Гусева — трехдневная интеллектуальная гонка: этапы квеста будут проходить в «Технополисе GS», Гусевском политехническом техникуме, Детско-юношеском центре г. Гусева. На стратегической сессии «Университет мечты — какой он?» участники поделятся своими мыслями о создании идеального современного университетского кампуса, который объединит прорывные научные исследования и инновационную образовательную программу в сфере высоких технологий. Именно такой проект сейчас реализуется в «Технополисе GS».



Экскурсия по кластеру позволит погрузиться в атмосферу работы на высокотехнологичных предприятиях, а для полноты картины юные электронщики познакомятся с жилой зоной «Технополиса GS» и узнают, как устроена жизнь в инногороде. На производстве «Цифровые телевизионные системы» участников ждет мастер-класс по сборке цифровой телевизионной приставки: ребята узнают, как производится инновационная электроника, и сразу же применят полученные знания на практике, изготовив собственное электронное устройство.



Изучение прорывных технологий продолжится на следующем этапе в ДЮЦ мастер-классами по двухвекторному рисованию и нейропилотированию. Еще несколько увлекательных технологических этапов пройдет в Гусевском политехническом техникуме.



В жилом квартале «Технополиса GS» будущие инноваторы встретятся с руководителями предприятий кластера и в дружеской беседе получат ответы на все вопросы, связанные с высокими технологиями. Благодаря интенсивной программе и сочетанию различных форматов обучения участники получат максимум знаний и реальных практических навыков работы в этой сфере.



Для формирования общекультурного бэкграунда для юных электронщиков будет организована экскурсия по городу Гусеву с посещением Историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова. И, конечно, каждый день участников квест-школы ждет активный отдых: футбольные и баскетбольные матчи, чемпионаты по мега-шашкам и мега-шахматам.



Инновационная квест-школа по электронике — первый и единственный в Калининградской области образовательный проект такого формата, организаторы надеются проводить мероприятие ежегодно. В числе партнеров проекта — министерство образования Калининградской области, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, детский технопарк «Кванториум», администрация Гусевского городского округа, Гусевский политехнический техникум, центр дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» г. Гусева.

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