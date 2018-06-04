В Гусеве отметили престольный праздник

4 июня 2018, 15:15

4 июня в Гусеве в день памяти Всех Святых торжественно отметили престольный праздник. Как рассказали в Черняховской епархии, божественную литургию возглавил епископ Черняховский и Славский Николай в сослужении настоятеля храма протоиерея Георгия Матвеева.



В этом храме, при его освящении в 2016 году, началось архиерейское служение владыки. В своем пастырском слове епископ Николай отметил, что все события мировой истории обращены к одной цели — и эта цель есть Царство Небесное, состоящее из святых. Там, на Небесах, у Господа и Его святых, нет ненависти, нет конфликтов, нет разделений — там только любовь и подлинное братство. И пока мы проходим наш жизненный путь, нам очень важно видеть перед собой пример людей, подобных нам, в чьей жизни тоже, как и у нас, было много соблазнов и искушений. Но они с Божией помощью все преодолели. Чьи-то имена мы знаем и чтим, но святых у Бога гораздо больше, чем мы знаем — поэтому Церковь и отмечает этот день, обращаясь к ним всем: «Все святые, молите Бога о нас!»



После праздничного крестного хода настоятель храма протоиерей Георгий Матвеев зачитал прихожанам обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю Международного дня защиты детей. Ежегодно в нашей стране умерщвляются в материнской утробе сотни тысяч младенцев — это поистине общенациональная катастрофа — и нравственная, и демографическая. Огромному количеству детей не позволяют даже родиться на свет Божий, и происходит это по злой человеческой воле. В своем обращении к церковному народу патриарх призвал делать все возможное, чтобы будущая мать, стоящая перед выбором сохранения или прерывания беременности, все-таки не совершала аборт. Для этого каждому необходимо внести посильную лепту в общецерковное дело помощи беременным женщинам, находящимся в трудных обстоятельствах.



По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла отец Георгий объявил общецерковный сбор средств на нужды беременных и женщин с детьми в кризисной ситуации. Прихожане гусевского храма Всех Святых сразу же откликнулись на призыв и начали собирать деньги.



Предыдущий сбор проходил во всех российских храмах в 2016 году. На собранные деньги было открыто более 100 новых центров гуманитарной помощи в регионах России. Один из таких центров открылся и в Гусеве. В центре «Мать и дитя» матери и беременные женщины, находящиеся в трудном материальном положении, получают продукты питания, одежду, средства гигиены и детские вещи. Открытие таких учреждений, а также приютов для женщин, помогает сохранить жизни детям, матери которых из-за сложного социального и материального положения собирались делать аборт.

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