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Сегодня в «Технополисе GS» состоялось торжественное открытие летней квест-школы по электронике

4 июня 2018, 18:20
Сегодня в «Технополисе GS» состоялось торжественное открытие летней квест-школы по электронике
Сегодня в конференц-зале GS Nanotech инновационного кластера «Технополис GS» состоялось торжественное открытие летней квест-школы по электронике. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

В открытии инновационного образовательного проекта приняли участие заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, руководитель образовательных проектов холдинга GS Group Светлана Кузьмицкая, руководитель ДТ «Кванториум» Сергей Петров, руководитель ДТ «Кванториум» по направлению «Электроника» Евгений Зыков, директор Гусевского политехнического техникума Екатерина Канаева, директор Детско-юношеского центра Татьяна Гаврилова.

«У вас есть уникальная возможность получить не только теоритические знания и увидеть воочию высокотехнологичное оборудование, но и попрактиковаться на технических мастер-классах. Я уверена, что время, проведенное в квест-школе, будет для вас полезным опытом и оставит незабываемые впечатления», — поприветствовала участников проекта Людмила Томина.

Заместитель главы администрации также выразила уверенность, что данный проект станет еще одним шагом к созданию университетского кампуса в Гусеве.

Организаторами летней школы являются детский технопар «Кванториум» и «Технополис GS». Администрация Гусевского городского округа выступила одним из партнеров проекта.

Увлекательный мир электроники будут познавать 20 талантливых ребят: победители конкурса проектных работ детского технопарка «Кванториум», успешные ученики Детско-юношеского центра г. Гусева и студенты Гусевского политехнического техникума. Квест-школа продлится до 6 июня. За 3 дня участники образовательного проекта изучат работу прогрессивного предприятия, на стратегической сессии поразмышляют на тему «Университет мечты — какой он?», узнают как устроена жизнь в инновационном кластере и даже смогут самостоятельно собрать ТВ-приставку. На площадке Детско-юношеского центра они посетят мастер-классы по двухвекторному рисованию и нейропилотированию. А в Гусевском политехническом техникуме их ждет увлекательная творческая работа в мастерских.
Технополис GS лагерь
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