/ / / Просвятитель из Нибудшена (Красногорское) Матеус (Матфей) Преториус

В данной заметке из рубрики «Как было до нас» мы расскажем о просветителе из Нибудшена (Красногорское), которого звали Матеус (Матфей) Преториус. Он широко известен в Литве, как один из заметных деятелей просвещения. В Калининградской области о нем знают значительно меньше, хотя его вклад в историческую науку и этнографию достоин огромного уважения.
Родился Матеус в 1635 году в Мемеле (Клайпеда) в семье видного местного пастора и иной судьбы, как стать священником, не представлял. Изучив богословие и философию в университетах Кёнигсберга (1655—1657) и Ростока (после 1657), он в 1664 году стал пастором в поселке Нибудшен (Красногорское) в окрестностях Гумбиннена.
Проживая и общаясь со своей прусской паствой, Матеус вел о них этнографические записки, описывал фольклор, обычаи и традиции прусского народа. Данные наблюдения составили 18 рукописных тетрадей, которые оказались очень ценны для истории. Самая известная его работа «Красоты Пруссии».
У пруссов был свой мир, боги традиции и обычаи, свои оригинальные свадебные и похоронные обряды. В 17 веке пруссы были христианами-протестантами, они помнили времена до прихода христиан и сохраняли в быту свой язык и много элементов своей дохристианской культуры. Позднее они восприняли похожие воззрения своих соседей. В начале 18 века пруссы ассимилировались в среде близкого им литовского народа и переняли их язык и культуру.
Матеус исполнял свои обязанности 20 лет до 1684 года, потом перешёл в католичество, так как его любимая дочь повесилась из-за несчастной любви. Это обстоятельство и подвинуло Матеуса поменять вероисповедание и покинуть Пруссию, переехав в Польшу. Там он начинает интересоваться научной деятельностью.
Свои труды Матеус не публиковал, они были доступны только в рукописном виде. Часть его рукописей была опубликована через два века в 1871 году. В 21 веке в Литве готовилось полное издание трактата, однако опять была издана только его часть. По какой-то причине это оказалось сделать сложно. Но даже этот опубликованный труд оказался очень важен для истории прусского народа.
Матеус известен еще тем, что в конце 17 века будучи в Польше, он написал труд из двух томов о готах в Восточной Европе, описав их путь и войны. Эти работы по их значимости можно сравнить с трудами русского историка Татищева.
Особенно ценно, что Матеус опирался на источники, часть из которых до нас не дошли. Он также описал историю Восточной Европы, в том числе и России, первых веков нашей эры. Конечно, относиться к этому труду надо критически, но ценного материала там много.
Ко всему прочему, в списке его работ имеются многочисленные труды о богословии, которые он также написал в Польше, когда занимал там крупные церковные посты.
Матеус (Матфей) Преториус умер в 1704 году в польском Поморье, оставив при этом крупное научное исследование, которым мы, увы, в полной мере пока не воспользовались.
Просвятитель из Нибудшена (Красногорское) Матеус (Матфей) Преториус
9 июня 2018, 19:38Как было до нас Гумбиннен
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