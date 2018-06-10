/ / / Карл-Вернер Данкворт — уроженец Гумбиннена и один из известнейших дипломатов Германии

В очередной заметке из рубрики «Как было до нас» пойдет рассказ об одном из известнейших гумбиненцев в истории Германии, которого зовут Карл-Вернер Данкворт (Carl-Werner Dankwort). Родился он в 1895 году в Гумбиннене, а умер в 1986 году в США.
После окончания школы в родном городе Карл поступил в Берлинский университет на факультет права. Молодой человек мечтал стать юристом, но в 1914 году началась Первая мировая война. Со студенческой скамьи он ушел на фронт. Позже Карл вспоминал, что участие в Первой мировой войне сформировало его как человека и предопределило его мировоззрение.
После завершения войны Карл продолжил учебу в университетах Берлина, Галле и Вюрцбурга. В 1920 году он стал доктором юриспруденции. Однако, не желая работать по своей профессии, он пошёл на дипломатическую службу, считая, что в жертвах во время Первой мировой виноваты дипломаты, развязавшие эту бойню.
В 1922 году Карл-Вернер поступил на службу в немецкое консульство в Цюрихе, где он отслужил до 1927 года. После он отправился на новое место службы в Стокгольм, где ярко проявил себя и был награжден орденом «Вазы», одной из самых высших наград шведского государства.
Орден «Вазы» (иногда орден «Васы»).
Шведский королевский орден гражданских заслуг.
С 1931 года по 1936 год Карл-Вернер проживал в Швейцарии, затем перевелся в Триест (в те времена Италия). В 1938 году он опять вернулся в Швецию, где остался до октября 1945 года.
Не разделяя нацистских взглядов и занимая значимый пост секретаря германской дипломатической миссии в Стокгольме, Карл-Вернер помогал многим противникам гитлеровского режима выехать в Швецию.
После окончания Второй мировой войны Карл-Вернер служил послом Германии в Канаде и Бразилии. В 1953 году он был награждён высшим гражданским орденом ФРГ.
Орден «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».
Учрежден в 1951 году первым президентом ФРГ Теодором Хойсом (Theodor Heuss).
Вершиной его дипломатической карьеры был пост представителя ФРГ в ООН с 1958 года по 1960 год. Позже Карл-Вернер работал в Министерстве иностранных дел ФРГ.
У него была жена Ирма Салвизберг-Данкворт, а также два сына Рудольф и Юрген.
Карл-Вернер Данкворт — уроженец Гумбиннена и один из известнейших дипломатов Германии
10 июня 2018, 21:22
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