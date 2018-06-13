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Информационный сайт города Гусева

«В хоккее нет личных достижений – есть только командные!»: интервью с бывшим тренером «Барсов»

13 июня 2018, 13:04
«В хоккее нет личных достижений – есть только командные!»: интервью с бывшим тренером «Барсов»
Завершился очередной сезон у юных хоккеистов нашего города — команды «Барсы». Впереди лето, за время которого ребята, безусловно, подготовятся на все сто процентов к новому сезону, грядущему не без изменений. Пост главного тренера команды покинул Максим Юрьевич Прижигалинский, тренировавший «Барсов» почти с самого их становления.

Максим Юрьевич бывший игрок хоккейной команды «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), опытный тренер детских и взрослых команд. В группе ФОКа выложили с ним интервью и узнали о дальнейших планах, а также о том, все ли задуманное получилось.

Не секрет, что о команде «Барсы» в нашем городе знает почти каждый. Мы с азартом смотрим их игры, болеем за ребят. Но нам интересно, как бы Вы ответили на вопрос — кто такие «Барсы» и чего они достигли?

Команда «Барсы» это команда Калининградской области, в которой играют дети из разных городов нашего края: Черняховска, Гусева, Нестерова, Озерка. Прямо как сборная. Что мы достигли? Выигрывали различные чемпионаты Литвы, области, кубок Польши. Мы старались участвовать по максимуму в областных и международных турнирах — это прекрасный опыт.

Говоря о опыте, интересно узнать: получилось ли у кого-то из Ваших воспитанников пойти дальше? В другие регионы или, может быть, страны?

Да, ребятам поступают предложения. Например, наш вратарь Гриша Волков играет в Подмосковье, в этом году пришли предложения из Москвы и Санкт-Петербурга Косте Каткову, нападающему.

Какие задачи были поставлены Вами в начале работы? Все ли получилось реализовать?

У меня не стояло каких-то грандиозных задач. Главная — набрать и развить мощную команду, а для этого у нас были все возможности. С детьми, как и со всеми людьми в целом, бывает по-разному. В любом виде спорта, не только в командном, бывают и спады и подъемы. Это совершенно нормально.

Вероятно, Вы уже решили, чем будете заниматься дальше?

Да, конечно. В следующем сезоне буду заниматься с детишками в области, возможно, получится заняться и какими-то взрослыми командами. У нас, у тренеров, возможны какие-то переезды только летом, когда игровой сезон заканчивается — в течении него нельзя, да и неправильно это, оставлять команду.

Что бы Вы пожелали своим воспитанникам и посетителям нашего комплекса?

Этот город стал частью моей жизни и, кусочек своего сердца, думаю, я здесь оставил. Всем людям, а тем более своим ученикам — деткам, взрослым командам, я хотел бы пожелать развития и продвижения. Конечно же, я благодарен комплексу за этот опыт. Очень радует, что коллектив возглавляют хорошие люди, каждый здесь настроен на работу. Все, что получилось сделать — сделано. ФОК знают, на играх у нас почти всегда аншлаг. Я думаю, что этот процесс уже не остановить. Двигатель развития запущен. Спасибо всем, кто поддерживал и будет поддерживать наши команды!
хоккей Барсы
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Загородный Парк Отель
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C.
# 1C.
Чуваку хату не дали. вот и свалил! Пользу приносил без вопросов, но хата дареная была важней...
Сегодня, 13:55   ЦитироватьОтветить1
Житель
# 2Житель
Я прям сейчас слезу пущу....развалил команду и свалил...а про квартирку то это точно...учителя по 20 лет вкалывают чтоб заработать квартиру а этот за 5 лет решил...нихрена при этом не делая...пусть теперь в кенике свои сраные "РЕЗУЛЬТАТЫ" показывает.
Сегодня, 15:27   ЦитироватьОтветить0
китаец
# 3китаец
Уехал и уехал... Понятно, что пришлые из Средней Азии не особо отличаются патриотическими настроениями, да и высокими профессиональными качествами. Берутся за все, где есть возможность заработать, ну или хотя бы держаться на плаву. И правильно, что жильем их больше не обеспечивают безвозмездно. Как правило это жилье на авито появлялось совсем скоро и до свидания Гусев.
Лишь бы взамен уезжающих выбор был выбор, и дети не остались брошенными.
Сегодня, 16:17   ЦитироватьОтветить0
Гость Гость
# 4Гость Гость
"Главная — набрать и развить мощную команду, а для этого у нас были все возможности." - Ключевое слово " были" , но к великому сожалению с приходом М.Ю. команда развалилась, меркантильный интерес всё испортил.....
Сегодня, 19:00   ЦитироватьОтветить0

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