/ / / «В хоккее нет личных достижений – есть только командные!»: интервью с бывшим тренером «Барсов»

Завершился очередной сезон у юных хоккеистов нашего города — команды «Барсы». Впереди лето, за время которого ребята, безусловно, подготовятся на все сто процентов к новому сезону, грядущему не без изменений. Пост главного тренера команды покинул Максим Юрьевич Прижигалинский, тренировавший «Барсов» почти с самого их становления.
Максим Юрьевич бывший игрок хоккейной команды «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), опытный тренер детских и взрослых команд. В группе ФОКа выложили с ним интервью и узнали о дальнейших планах, а также о том, все ли задуманное получилось.
Не секрет, что о команде «Барсы» в нашем городе знает почти каждый. Мы с азартом смотрим их игры, болеем за ребят. Но нам интересно, как бы Вы ответили на вопрос — кто такие «Барсы» и чего они достигли?
Команда «Барсы» это команда Калининградской области, в которой играют дети из разных городов нашего края: Черняховска, Гусева, Нестерова, Озерка. Прямо как сборная. Что мы достигли? Выигрывали различные чемпионаты Литвы, области, кубок Польши. Мы старались участвовать по максимуму в областных и международных турнирах — это прекрасный опыт.
Говоря о опыте, интересно узнать: получилось ли у кого-то из Ваших воспитанников пойти дальше? В другие регионы или, может быть, страны?
Да, ребятам поступают предложения. Например, наш вратарь Гриша Волков играет в Подмосковье, в этом году пришли предложения из Москвы и Санкт-Петербурга Косте Каткову, нападающему.
Какие задачи были поставлены Вами в начале работы? Все ли получилось реализовать?
У меня не стояло каких-то грандиозных задач. Главная — набрать и развить мощную команду, а для этого у нас были все возможности. С детьми, как и со всеми людьми в целом, бывает по-разному. В любом виде спорта, не только в командном, бывают и спады и подъемы. Это совершенно нормально.
Вероятно, Вы уже решили, чем будете заниматься дальше?
Да, конечно. В следующем сезоне буду заниматься с детишками в области, возможно, получится заняться и какими-то взрослыми командами. У нас, у тренеров, возможны какие-то переезды только летом, когда игровой сезон заканчивается — в течении него нельзя, да и неправильно это, оставлять команду.
Что бы Вы пожелали своим воспитанникам и посетителям нашего комплекса?
Этот город стал частью моей жизни и, кусочек своего сердца, думаю, я здесь оставил. Всем людям, а тем более своим ученикам — деткам, взрослым командам, я хотел бы пожелать развития и продвижения. Конечно же, я благодарен комплексу за этот опыт. Очень радует, что коллектив возглавляют хорошие люди, каждый здесь настроен на работу. Все, что получилось сделать — сделано. ФОК знают, на играх у нас почти всегда аншлаг. Я думаю, что этот процесс уже не остановить. Двигатель развития запущен. Спасибо всем, кто поддерживал и будет поддерживать наши команды!
«В хоккее нет личных достижений – есть только командные!»: интервью с бывшим тренером «Барсов»
13 июня 2018, 13:04
хоккей Барсы
310 просмотров | 4 комментария
Другие новости по теме