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Информационный сайт города Гусева

Из-за вспышки африканской чумы губернатор обязал усилить работу по учету и изъятию свиней

15 июня 2018, 14:27
Из-за вспышки африканской чумы губернатор обязал усилить работу по учету и изъятию свиней
В Калининградской области зарегистрирована новая вспышка африканской чумы свиней в личных подсобных хозяйствах. Как рассказывает Rugrad.eu, соответствующую информацию на оперативном совещании в правительстве области озвучил губернатор Антон Алиханов. Он обязал глав администраций усилить работу по учету поголовья свиней в фермерских хозяйствах, а в тех районах, где зарегистрирован вирус АЧС, начать серьезную работу по изъятию животных.

«В связи со вспышкой мы проводим изъятие свиней в ультимативном порядке. У вас в муниципалитетах не проводится работа похозяйственного учета. Со вчерашнего дня сотрудникам администраций вместе с сотрудниками МВД проводить подворовой обход, изымать свиней, умерщвлять и сжигать. Напомните владельцам, что пока свинья живая, мы компенсируем ее стоимость, когда начнется массовый падеж, никто деньги не получит», — заявил Антон Алиханов.

Глава региона призвал включать в состав групп, которые занимаются учетом и изъятием свиней, сотрудников правоохранительных органов. Это необходимо для обеспечения безопасности функционеров. В отдельных случаях Алиханов считает возможным даже транспортную блокаду муниципалитетов, где проводится «зачистка» силами ГИБДД.

«Я прошу сотрудников ДПС организовывать блокады населенных пунктов, где будет проходить изъятие, чтобы не было как в Багратионовске. Когда на одном конце села начинается обход, а свиней кидают в машины и вывозят по другой дороге», — рассказал Алиханов.

Он не назвал, в каких именно муниципалитетах зафиксированы вспышки опасного для животных заболевания, но в его выступлении и комментариях главы областного минсельхоза Натальи Шевцовой прозвучали указания на Гусев, Черняховск, Правдинск и Багратионовск. Спикер Облдумы Марина Оргеева также сообщила, что свиней содержат на дачных участках в городской черте Калининграда. Как отметил Алиханов, из-за вспышек Африканской чумы свиней в 2018 году будет отменен фестиваль достижений областного сельского хозяйства «Балтийское поле».

Владельцев ЛПХ призывают в профилактических целях избавиться от свиней и провести их замену на другие виды домашнего скота.
африканская чума Антон Алиханов
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