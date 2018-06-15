/ / / Результаты III областного онлайн-конкурса мультипликационных фильмов на тему «Мир глазами детей»

Детско-юношеский центр города Гусева провёл III областной открытый онлайн-конкурс мультипликационных (анимационных) фильмов на тему «Мир глазами детей» среди объединений, создающих мультипликационные фильмы. В конкурсе приняли участие ребята из города Советска и Гусева.
По результатам оценки членами независимого жюри определены победители и призеры конкурса:
Возрастная категория 5-7 лет
Диплом I степени — мультфильм «Колобок», Абдулаева Аделя, Бабич Иван, Бакланова Вика, Перевозчиков Савелий, Римарук Федя, Шеина Ульяна, Магелевец Степан, Маисеева Вика, Мицевичус Степан, Чухлеб Женя, Зарубина Варя, Куранова Катя, Крючков Артём, Пакутинская Вика, Якубович Анжела.
Руководитель Рунг А.А., объединение «Юный мультипликатор МАУ ДО «ДЮЦ», (г. Гусев).
Диплом II степени — мультфильм «Времена года глазами детей», коллективная работа.
Руководитель Бирулина И.А., объединение «Мультстудия» МАУ ДО «ДЮЦ», (г. Гусев).
Возрастная категория 8-10 лет
Диплом I степени — мультфильм «Спорт- наш друг», Гришечко Максим, Плюснин Тимофей, Пятко Артем Сергеев Филипп, Колдин Антон, Карасева Дарья.
Руководитель Куркина Т.В., объединение МАУ ДО «ДЮЦ», (г. Гусев).
Диплом II степени — мультфильм «Журавль и цапля», Осипова Полина.
Руководитель Ященя В.В. объединение «Мультимедийная студия «Аксиома» МБУДО «ЦРТ (г. Советск).
Диплом III степени — мультфильм «Про маленьких волшебников», Бойко Лиза, Волынец Артём, Гайдт Виктория, Дайлида Олеся, Ляпкина Александра, Максименко Надя, Новодворский Павел, Храмова Лиза, Чукурова Полина, Липкевич Кира, Мицевичус Степан, Римарук Фёдор.
Руководитель Рунг А.А., объединение «Юный мультипликатор МАУ ДО «ДЮЦ», (г. Гусев).
Возрастная категория 11-13 лет
Диплом II степени — мультфильм «Рождение атома», Иншина Анастасия.
Руководитель Ященя В.В. объединение «Мультимедийная студия «Аксиома» МБУДО «ЦРТ», (г. Советск).
Возрастная категория 14-16 лет
Диплом I степени — мультфильм «Притча о воробье, хотевшем стать попугаем», Иншина Анастасия, Рубанчик Дарья.
Руководитель Ященя В.В., объединение «Мультимедийная студия «Аксиома» МБУДО «ЦРТ» (г. Советск).
По результатам онлайн-голосования, мультфильм, набравший наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, отмечен призом зрительских симпатий.
Возрастная категория 5-7 лет
Приз зрительских симпатий — мультфильм «Времена года глазами детей», коллективная работа.
Руководитель Бирулина И.А., объединение «Мультстудия» МАУ ДО «ДЮЦ», (г. Гусев).
Возрастная категория 8-10 лет
Приз зрительских симпатий — мультфильм «Спорт- наш друг», Гришечко Максим, Плюснин Тимофей, Пятко Артем Сергеев Филипп, Колдин Антон, Карасева Дарья.
Руководитель Куркина Т.В., объединение МАУ ДО «ДЮЦ», (г. Гусев).
Возрастная категория 11-13 лет
Приз зрительских симпатий — мультфильм «Рождение атома», Иншина Анастасия.
Руководитель Ященя В.В. объединение «Мультимедийная студия «Аксиома» МБУДО «ЦРТ», (г. Советск).
Возрастная категория 14-16 лет
Приз зрительских симпатий — мультфильм «Притча о воробье, хотевшем стать попугаем», Иншина Анастасия, Рубанчик Дарья.
Руководитель Ященя В.В., объединение «Мультимедийная студия «Аксиома» МБУДО «ЦРТ» (г. Советск).
Поздравляем юных участников и желаем им новых творческих побед!
Результаты III областного онлайн-конкурса мультипликационных фильмов на тему «Мир глазами детей»
15 июня 2018, 21:46
конкурс ДЮЦ
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