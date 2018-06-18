/ / / Какие спиртные напитки предпочитали в Гумбинненском округе

В этой заметке из рубрики «Как было до нас» речь пойдет о спиртных напитках, которые были популярны среди населения в Гумбинненском округе.
Существует устойчивый стереотип, что в Восточной Пруссии пили исключительно пиво, но это не совсем верно. Здешний ассортимент был довольно разнообразен. Климатические условия были мягко говоря, не очень, и одним из самых популярных из спиртных напитков был Шнапс. Но интереснее поговорить не о банальном. Какие же коктейли, крюшоны и другие алкогольные изыски пили фоны и даже фройляйны.
В Пруссии был популярен известный у нас гоголь-моголь. Только здесь его готовили иначе. Необходимо было отделить от белка 12 желтков, добавить 200 г. сахара, лучше предварительно растерев, смешать, а затем, не переставая размешивать, влить 200 г. рома (лучше темного). Все, восточно-прусский гоголь-моголь готов.
Не менее популярным был фирменный крюшон Гумбинненского гарнизона. Особенно много его пили в здании нынешнего краеведческого музея. Для его приготовления требовалась одна бутылка крепкого красного вина, 3-5 столовых ложек сахара, две бутылки охлаждённого шампанского, один литр холодного темного пива и 150 г. водки. Всё это смешивается и можно пить.
В барах и ресторанах Пруссии также нередко поддавался Водный пунш. Это экзотический напиток, но сейчас можно купить всё, поэтому приготовить его не составит большого труда. Для этого необходимо 700 г. рома (любого), бутылка арака (анисовая водка), 300-500 г. сахара по вкусу, немного лимонной кислоты и ванили. Всю эту смесь нужно довести почти до кипения, снять с огня и медленно при постоянном помешивании влить 750 г. молока, продолжая мешать до образование пены. Подавать можно как горячем виде, так и в охлажденном, вплоть до замороженного состояния.
Известен был в Гумбиннене и Казацкий кофе. Им поили все комиссии, которые прибывали проверить местных чиновников. Для его приготовления в чашку кофе со сливками необходимо добавить 50 г. рома и 50 г. хорошего портвейна.
Знали здесь и спиртной напиток Ледорез. Для его приготовления необходимо нагреть почти до кипения один стакан красного вина, вылить туда полстакана холодной водки и добавить ложку сахара.
Для лечения больных нередко использовали Яичный грог. Чтобы его приготовить, необходимо взбить 4 яичных желтка с двумя столовыми ложками сахара, затем помешивая влить пол-литра молока и добавить 250 г. любого крепкого спиртного напитка.
Хочется отметить, что особенно популярны здесь были различные виды пунша. Его готовили даже с чаем (так называемый чайный пунш). Конечно, не менее популярно было и пиво, но это уже целая культура, о которой нужно говорить отдельно. В качестве закуски зачастую использовали домашнюю колбасу с горчицей. С пивом предпочитали сардельки с капустой.
Какие спиртные напитки предпочитали в Гумбинненском округе
18 июня 2018, 11:02
Как было до нас Гумбиннен
Фотография из фотоальбома «Гумбиннен»
Фотография из фотоальбома «Гумбиннен»
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