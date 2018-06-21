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Прокуратура пытается обязать местную администрацию разработать схему дорожных знаков и разметки в городе

21 июня 2018, 18:51
Прокуратура пытается обязать местную администрацию разработать схему дорожных знаков и разметки в городе
Гусевский городской прокурор обратился в суд с иском к администрации МО «Гусевский городской округ» в интересах неопределенного круга лиц.

В обоснование своих требований истец указал, что в ходе проверки было установлено, что администраций не приняты меры к разработке схемы дислокации дорожных знаков и разметки на территории округа.

Поскольку отсутствие схемы расстановки технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» препятствует размещению новых дорожных знаков, разметки с учетом меняющейся дорожной обстановки, что негативно влияет на безопасность дорожного движения, прокурор просит суд обязать ответчика разработать схему дислокации дорожных знаков и разметки муниципального образования «Гусевский городской округ».

Судебное заседание по делу назначено на 05 июля 2018 года.
прокуратура суд
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