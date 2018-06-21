Прокуратура пытается обязать местную администрацию разработать схему дорожных знаков и разметки в городе

21 июня 2018, 18:51

Гусевский городской прокурор обратился в суд с иском к администрации МО «Гусевский городской округ» в интересах неопределенного круга лиц.



В обоснование своих требований истец указал, что в ходе проверки было установлено, что администраций не приняты меры к разработке схемы дислокации дорожных знаков и разметки на территории округа.



Поскольку отсутствие схемы расстановки технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании «Гусевский городской округ» препятствует размещению новых дорожных знаков, разметки с учетом меняющейся дорожной обстановки, что негативно влияет на безопасность дорожного движения, прокурор просит суд обязать ответчика разработать схему дислокации дорожных знаков и разметки муниципального образования «Гусевский городской округ».



Судебное заседание по делу назначено на 05 июля 2018 года.

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