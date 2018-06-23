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Более 150 детей посетили мастер-классы ДЮЦ в первые дни лета

23 июня 2018, 00:37
Более 150 детей посетили мастер-классы ДЮЦ в первые дни лета
В рамках летней оздоровительной компании 2018 года педагоги МАУ ДО «ДЮЦ» в период с 4 по 22 июня организовали и провели занимательные мастер-классы для ребят, которые принимали участие в первой смене пришкольных лагерей. Более 150 ребят смогли посетить наши мастер-классы и прикоснулись к миру творчества и искусства.

Ребятам было предложено попробовать себя в деятельности по разным направлениям — техническому, декоративно-прикладному, хореографии и вокалу, искусству фотографии, мультипликации. И это далеко не весь список дел, которыми были заняты юные отдыхающие! В ходе посещения занятий ребята смогли проявить не только творческие способности, аккуратность и усидчивость, но и умение, желание помогать друг другу, работать в команде. В наше время инновационным и эффективным видом деятельности считается проектная деятельности, что также использовалось при проведении мастер-классов нашими педагогами. Так, был проведен такой мастер-класс как «Проект по ПДД», который состоял из двух этапов. На первом этапе ребята создали макеты домов и дорог, спроектировали уличное движение. А вторая часть проекта была посвящена соблюдению правил дорожного движения всеми участниками движения.

Интересные и красочные мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству всегда привлекают ребят. Даже самые шустрые и не всегда усидчивые и терпеливые сорванцы не остались в стороне, каждый из них создал свой «шедевр» и не ушел с пустыми руками, изготовив подарок для себя или своих близких — будь то изготовление монстра из бумаги или забавной собачки в технике 3D.

Мы желаем всем ребятам дальнейших творческих успехов, приятных воспоминаний, отличного летнего настроения и активного отдыха!
ДЮЦ мастер-класс
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