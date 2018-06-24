/ / / Футболист из Гумбиннена, оставивший свой след в истории

24 июня 2018, 15:18

Владимир Летягин

Даже в самый скромной футбольной команде, такой как была «Гумбинненская Пруссия», практически всегда найдется игрок, который был лучшим и достиг определенных высот. Игрок, которого можно назвать местным Пелле. Таким в Гумбинненском футбольном клубе был Курт Краузе, заметная фигура в немецком футболе.Родился Курт в Лабиау (Полесск), но родители сразу после пополнения семейства перебрались в Гумбиннен, где их сын и стал футболистом в местной команде. Здесь он выступал весьма успешно в юном возрасте, в результате чего попал в сборную Восточной Пруссии. В 30-х годах 20 века в составе этой команды он играл за кубок немецких земель, где на него обратили внимание.После Курта пригласили в футбольный клуб Ворматия (Вормс) из земель Рейнальд-Пфальц. Там он играл с 1939 года по 1940 год, где вместе с этой командой он выиграл местную гау-лигу.Но карьера там складывалась недолго. По личному распоряжению гауляйтера Пруссии молодого еще игрока вернули домой в лучший футбольный клуб Пруссии «Кенигсберг-1900», с которым он выигрывал чемпионаты Пруссии с 1940 года по 1944 год и играл в чемпионате Германии, который разыгрывался между победителями земельных турниров после окончания Второй Мировой войны.После Курт играл в футбольных клубах Экернферд (с которым стал чемпионом британской зоны оккупации) и Итцехоэр.На посту футбольного тренера он также добился определенных высот. Под его руководством футбольные клубы Любек и Санкт-Паули (Берлин) становились чемпионами второго дивизиона ФРГ. В то время когда он был помощником главного тренера футбольного клуба Гамбург их команда становилась чемпионом и серебряным призером ФРГ в 1978 году и в 1979 году.Умер Курт Крузе на посту тренера футбольного клуба Любек в 1987 году.