Стройцентр
/ / / Футболист из Гумбиннена, оставивший свой след в истории
Информационный сайт города Гусева

Футболист из Гумбиннена, оставивший свой след в истории

24 июня 2018, 15:18
Футболист из Гумбиннена, оставивший свой след в истории
Фотография из нашего фотоальбома с футбольной командой Пруссии и гостей в 1938 году. Предположительно, на ней присутствует Курт Краузе.
Даже в самый скромной футбольной команде, такой как была «Гумбинненская Пруссия», практически всегда найдется игрок, который был лучшим и достиг определенных высот. Игрок, которого можно назвать местным Пелле. Таким в Гумбинненском футбольном клубе был Курт Краузе, заметная фигура в немецком футболе.

Родился Курт в Лабиау (Полесск), но родители сразу после пополнения семейства перебрались в Гумбиннен, где их сын и стал футболистом в местной команде. Здесь он выступал весьма успешно в юном возрасте, в результате чего попал в сборную Восточной Пруссии. В 30-х годах 20 века в составе этой команды он играл за кубок немецких земель, где на него обратили внимание.

После Курта пригласили в футбольный клуб Ворматия (Вормс) из земель Рейнальд-Пфальц. Там он играл с 1939 года по 1940 год, где вместе с этой командой он выиграл местную гау-лигу.

Но карьера там складывалась недолго. По личному распоряжению гауляйтера Пруссии молодого еще игрока вернули домой в лучший футбольный клуб Пруссии «Кенигсберг-1900», с которым он выигрывал чемпионаты Пруссии с 1940 года по 1944 год и играл в чемпионате Германии, который разыгрывался между победителями земельных турниров после окончания Второй Мировой войны.

После Курт играл в футбольных клубах Экернферд (с которым стал чемпионом британской зоны оккупации) и Итцехоэр.

На посту футбольного тренера он также добился определенных высот. Под его руководством футбольные клубы Любек и Санкт-Паули (Берлин) становились чемпионами второго дивизиона ФРГ. В то время когда он был помощником главного тренера футбольного клуба Гамбург их команда становилась чемпионом и серебряным призером ФРГ в 1978 году и в 1979 году.

Умер Курт Крузе на посту тренера футбольного клуба Любек в 1987 году.

Владимир Летягин
Как было до нас Гумбиннен футбол
238 просмотров   |   1 комментарий
2
Загородный Парк Отель
Другие новости по теме
Герб города Гусева, его история
Герб города Гусева, его история
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
Разбитый крест: мемориалы Первой мировой через три года после юбилея
В Гусеве выявлено 4 новых объекта культурного наследия
В Гусеве выявлено 4 новых объекта культурного наследия
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Организаторы военной реконструкции в Гусеве: клоунада, ряженые и псевдоказаки нам не нужны
Весёлый бобр
# 1Весёлый бобр
Надеюсь следующие депутаты продвинут НАШ городской, Гусевский футбол,а не то что нынешнее стадо балванчиков-бездарей!!!
Сегодня, 20:22   ЦитироватьОтветить0

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Ветеринарная клиника Хатико