/ / / Лариса Бесшапочникова: моя миссия — помогать «особым детям» стать полноправными членами общества

Более десяти лет назад воспитатель детского сада № 11 Лариса Бесшапочникова приняла для себя кардинальное решение помогать «особенным детям»:
— К тому времени я уже давно работала воспитателем в детском саду № 11, где была открыта группа для детей с особенностями в развитии. И решила получить высшее образование по специальности «Специальный психолог» учитель-логопед.
— В моем понимании, чтобы работать воспитателем в детском саду, нужно иметь призвание или дар свыше. Ведь многие родители часто не успевают воспитывать даже своих детей, а тут целая группа. Наверное, в детстве вы часто играли с куклами в «школу» или в «детский сад»?
— Осознание того, что я хочу стать педагогом пришло сразу. После окончания средней школы в Каунасе (Литва — прим.ред.) по настоянию родителей я поступила в Каунасский политехнический институт на факультет радиоэлектроники. Через год я ушла из вуза, потому как понимала, что инженер из меня не получится. И подала документы в Черняховское педагогическое училище.
— Родители были против того, чтобы вы были учителем или воспитателем?
— Я росла вторым ребенком в семье. Второй дочкой. Несмотря на то, что наши родители любили нас одинаково, но мне кажется, что мне доставалось немного больше их любви и опеки. Поэтому после школы они не хотели отпускать меня далеко.
— Как же вы оказались в Гусеве?
— После окончания первого курса приехала на практику в детский сад поселка Маяковское. И я в буквальном смысле слова влюбилась в город Гусев.
Решение жить в Гусеве было подкреплено созданием молодой семьи — Лариса встретила в Маяковском своего будущего мужа Игоря.
В 1995 году выпускница Черняховского педагогического училища Лариса Бесшапочникова пришла на работу в детский сад № 11, которым руководила Татьяна Заварзина.
— Она была моим учителем и наставником, — рассказывает Лариса Бесшапочникова, — помогала мне на практике применять знания, полученные в педагогическом училище.
В начале двухтысячных в некоторых дошкольных учреждениях стали открываться группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Если раньше такие дети сидели дома с родителями, которые занимались ими до достижения школьного возраста, то теперь политика Российского государства была направлена на интеграцию таких детей в общество. Чтобы они чувствовали себя нужными.
Эта нелегкая задача стояла и перед сотрудниками детского сада.
— Поработав с такими детьми, я поняла, что моя миссия — помогать «особым детям» стать членами общества. Быть нужными и принятыми. Научиться говорить, думать, действовать с предметами — нелегкий труд. Но когда ты веришь в то, что ты делаешь, результат поражает, — продолжает Лариса.
С 2005 года, получив высшее образование, она практикует как коррекционный педагог, работает учителем-логопедом, учителем-дефектологом. А в 2006 возглавила Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции.
Спустя пять лет, в 2011 году, видя результаты работы Центра и его востребованность среди жителей, руководством муниципалитета было принято решение о передаче им здания.
— Это была несказанная удача и радость для нас и наших воспитанников, — говорит Лариса Николаевна. — Мы старались создать в нем настоящую домашнюю обстановку. Оформляли помещения, разбивали клумбы на территории, сажали цветы и кустарники.
В 2012 году здесь посадили дерево вице-премьер Правительства Российской Федерации Александр Жуков и губернатор Калининградской области Николай Цуканов, которые приехали на открытие отремонтированного Центра. Сейчас Центр это уютный дом, двери которого открыты для каждого ребенка.
— Я горжусь, что возглавляю коллектив неравнодушных людей, качественно исполняющих свои обязанности. Каждый день в стенах Центра происходят маленькие чудеса, возможно незаметные для окружающих, но такие важные для воспитанников и их родителей.
— Большое внимание уделяю общественной деятельности, — продолжает Лариса Бесшапочникова, — во время выборов губернатора возглавляла общественную приемную Антона Алиханова. Благодаря работе со штабом кандидата было решено множество социальных проблем в муниципалитете. Считаю, что человек должен раскрывать свой потенциал и приносить пользу не только на работе, но и в общественной жизни.
— Работа в Центре отнимает много сил физических и моральных, однако в 2013 году вы избрались депутатом окружного Совета. Зачем? Ведь это дополнительная общественная нагрузка. Да еще и безвозмездно.
— Вспомните Марк Твена. В свое время он писал: «Все говорят о плохой погоде, но никто не пытается ее изменить». В Совете депутатов занимаюсь социальными вопросами, считаю, что социальная сфера одна из самых важных. На всех уровнях говорят о социальных проблемах в нашем обществе, но многие из них так и остаются нерешенными.
— И вы их в силах решить?
— Не все конечно, но в силу свей компетенции. Вы помните указ Президента Российской Федерации Владимира Путина об увеличении мест для детей ясельного возраста в учреждениях дошкольного образования. Так вот за 2016 и 2017 годы нам это удалось за счет открытия дополнительных групп на базе нашего Центра коррекции. Количество мест было увеличено до 240. Благодаря совместной работе Совета депутатов и администрации округа продолжается работа по вовлечению в общественную жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. Все социально-значимые объекты в городе оборудуются пандусами и специальными подъездами. Создаем условия для получения образования «особых детей». Разрабатываем адаптированные программы для воспитанников и учащихся общеобразовательных организаций. Обращаем внимание на возможность получения профессионального образования такой категории граждан. Разработали цикл лекций для преподавателей профобразования на тему «Психолого-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными возможностями здоровья». Реализуя Послание Президента Российской Федерации в области социальной политики, занимаемся вопросами ранней профессиональной ориентации школьников. Для этого мы приобрели ряд современных методик, позволяющих выявить профессиональные приоритеты обучающихся. Задач перед нами стоит много, наша общая цель самодостаточный муниципалитет, в котором комфортно живется всем гражданам независимо от состояния здоровья и индивидуальных возможностей.
— А как же семья, дети. На них время хватает?
— Кто-то из великих сказал, что счастлив тот, кто утром с удовольствием идет на работу, а вечером с радостью домой. Моя семья, мой дом это самая главная часть моей жизни. Я горжусь своими детьми. В этом году моя дочь оканчивает ординатуру военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Лечить людей теперь это ее работа, важная и нужная профессия. Сын в эту субботу получает аттестат об окончании 11 классов и хочет стать инженером. Пожелайте нам удачи!
Беседовал Сергей Каюков «За доблестный труд»