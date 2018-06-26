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Празднование Дня молодёжи в городе Гусеве

26 июня 2018, 10:27
Празднование Дня молодёжи в городе Гусеве
На востоке области, в Гусеве, отпраздновали один из ярких дней этого июня, День молодёжи. Лето зачем-то уступило место дождливой погоде, но тем необычнее стали спортивные состязания и концертная программа, танцевальный марафон и фестиваль красок. Об этом рассказывает «ГТРК «Калининград».

На центральном стадионе Гусева проходит матч 1/8-й финала кубка Калининградской области по футболу. Гусев играет с Гвардейском. На площадке у физкультурного комплекса чемпионат дворовых команд, приехали гости из Нестерова, по накалу страстей каждая игра, как финал.

На соседней поляне «Богатырские игры». Удаль и силу показывают студенты и служащие гусевского гарнизона. Участники метают копьё и проходят импровизированное болото.

Начался дождь, а Евгений Ильин крутит «солнышко». Уличный гимнаст выполняет сложные элементы легко и непринуждённо.

Золотые значки вручают торжественно на главной сцене праздника. Музыканты дарят песни гусевцам на всей территории городского парка.

Александр Китаев, врио главы администрации МО Гусевский городской округ:
— Гусев всегда был и остаётся молодым городом, у нас огромное количество молодёжи, но и взрослые люди остаются в душе молодыми, а это самое главное.

Танцевальный баттл между коллективами из Гусева и Черняховска завершается масштабным фестивалем красок холи. День молодёжи в Гусеве одно из самых заметных событий на востоке области.
день молодёжи
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