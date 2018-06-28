Жителю Гусевского района пришлось выплатить долги по кредиту, чтобы выехать на работу за пределы РФ

28 июня 2018, 14:59

Житель Гусевского района не мог отправиться работать по контракту за пределы Российской Федерации из-за долга по банковскому кредиту. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления Службы судебных приставов.



Судебные приставы Гусевского района на основании судебного решения возбудили исполнительное производство в отношении 50-летнего местного жителя за долг по кредиту. Должник сумму долга в размере 237 тыс. рублей возвращать банку «Финансовая Корпорация Открытие» отказывался, сославшись на то, что у него отсутствует работа и, соответственно, нет заработка.



Судебные приставы наложили арест на имущество должника и временно ограничили ему выезд за пределы Российской Федерации.



В мае 2018 года должнику предложили работу механиком на судне с очень выгодным контрактом, который с ним работодатель подписал, но оставалась только одна проблема — чтобы не потерять будущую работу следовало оплатить задолженность, тогда временное ограничение на выезд за рубеж будет снято.



Должник оперативно изыскал возможность и оплатил долг и исполнительский сбор в полном объеме, после чего с него были сняты все ограничения и он смог выехать за пределы Российской Федерации.

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