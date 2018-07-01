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«Нормандия-Неман» в небе Восточной Пруссии: фильм о легендарной французской эскадрильи

1 июля 2018, 13:31
В марте 1942 года Французский национально-освободительный комитет «Сражающаяся Франция», который в СССР считали органом представляющим французский народ, обратился в Правительство СССР с предложением направить в Красную армию группу летчиков и механиков для участия в боях против гитлеровской Германии.

25 ноября 1942 года было подписано соглашение о создании эскадрильи «Нормандия» между командованием ВВС Красной армии и комитетом «Сражающаяся Франция». Эскадрилья была сформирована в городе Иваново в конце 1942 года и весной 1943 года она была переброшена на фронт в состав 1-й воздушной армии ВВС СССР. Позднее «Нормандия» была преобразована в отдельный истребительный авиаполк.

Лётчики «Нормандии» участвовали в воздушных схватках на Курской дуге, освобождали Белоруссию, Литву. Они также были задействованы в форсировании реки Неман, после чего полку было присвоенное почетное наименование «Неманский».

Боевой путь полка «Нормандия-Неман» проходил и по полям Восточной Пруссии, где французы воевали под Гумбинненом.

О том, как полк «Нормандия-Неман» принимал участие в военных действиях на нашей земле энтузиасты из Калининградской области сняли документальный фильм, который вы можете посмотреть ниже.

Владимир Летягин
Гумбиннен великая отечественная война
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