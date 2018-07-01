/ / / Представители волонтерского футбольного движения из Бразилии посетили центр «Росток»

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Гусеве в минувшую субботу состоялась невероятная футбольная встреча — представители волонтерского футбольного движения из Бразилии посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток».
Эта встреча состоялась по инициативе региональных благотворительных фондов, с которыми тесно сотрудничает наш центр.
Команда волонтеров из Южной Америки — это все футбольные тренера и в прошлом профессиональные игроки. Их цель не только научить детей играть в футбол, но и помочь им увидеть надежду в будущем.
Лично познакомиться с бразильскими легендами футбола удалось не только гусевским ребятам из центра «Росток», но и воспитанникам центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Теплый дом» города Черняховска.
В церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, а также представители благотворительных фондов «Здоровое поколение» и «Мы против насилия в семье».
У кого как в 1/8, а у нас матч Россия - Бразилия! Сегодня в нашем Центре для детей "Росток" играют сборная наших детей...Опубликовано Анжеликой Майстер Суббота, 30 июня 2018 г.
Команда бразильских волонтеров провела для ребят мастер-класс по технике игры в футбол, а затем они сыграли с воспитанниками центров в международный товарищеский матч. Фантастические эмоции, улыбки и огромный интерес к происходящему вызвала у ребят эта встреча.
Гости из Бразилии поблагодарили организаторов сегодняшнего мероприятия за радушный прием и сказали, что в рамках Чемпионата мира по футболу они уже побывали в Москве, Волгограде и Калининграде, но нигде их не встречали так тепло как в Гусеве.