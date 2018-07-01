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Информационный сайт города Гусева

Представители волонтерского футбольного движения из Бразилии посетили центр «Росток»

1 июля 2018, 11:23
Представители волонтерского футбольного движения из Бразилии посетили центр «Росток»
В России продолжается Чемпионат мира по футболу-2018. Это грандиозное для всего мира событие объединяет людей разных стран, заряжает спортивной энергией и приносит множество позитивных эмоций.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в Гусеве в минувшую субботу состоялась невероятная футбольная встреча — представители волонтерского футбольного движения из Бразилии посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Росток».

Эта встреча состоялась по инициативе региональных благотворительных фондов, с которыми тесно сотрудничает наш центр.

Команда волонтеров из Южной Америки — это все футбольные тренера и в прошлом профессиональные игроки. Их цель не только научить детей играть в футбол, но и помочь им увидеть надежду в будущем.

Лично познакомиться с бразильскими легендами футбола удалось не только гусевским ребятам из центра «Росток», но и воспитанникам центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Теплый дом» города Черняховска.

В церемонии открытия спортивного мероприятия приняли участие министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер, заместитель главы администрации МО «Гусевский городской округ» Людмила Томина, а также представители благотворительных фондов «Здоровое поколение» и «Мы против насилия в семье».

У кого как в 1/8, а у нас матч Россия - Бразилия! Сегодня в нашем Центре для детей "Росток" играют сборная наших детей...

Опубликовано Анжеликой Майстер Суббота, 30 июня 2018 г.


Команда бразильских волонтеров провела для ребят мастер-класс по технике игры в футбол, а затем они сыграли с воспитанниками центров в международный товарищеский матч. Фантастические эмоции, улыбки и огромный интерес к происходящему вызвала у ребят эта встреча.

Гости из Бразилии поблагодарили организаторов сегодняшнего мероприятия за радушный прием и сказали, что в рамках Чемпионата мира по футболу они уже побывали в Москве, Волгограде и Калининграде, но нигде их не встречали так тепло как в Гусеве.
Росток футбол
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